به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی صبح سه شنبه در بازدید میدانی از بخش‌های مختلف شهرستان اقلید، با بررسی ظرفیت‌های گردشگری و روند اجرای طرح‌های زیرساختی، مسائل و موانع پیش روی توسعه گردشگری این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

وی در بازدید از پروژه ساخت یک هتل در شهر اقلید، روند اجرای این طرح را بررسی کرد. این هتل با حدود ۶۰ واحد اقامتی و بخش‌های پذیرایی، هم‌اکنون از پیشرفت عمرانی ۸۰ درصدی برخوردار است.

تنگ براق؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنین با حضور در منطقه گردشگری تنگ براق، ظرفیت‌ها و مشکلات این منطقه را بررسی کرد.

پارسایی در گفت‌وگو با بهره‌بردار و مسئولان شهرستان، بر ضرورت اجرای طرح‌های ساماندهی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های تنگ براق تأکید کرد؛ منطقه‌ای که به دلیل استقبال گردشگران از نقاط مختلف کشور، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است.

وی ساماندهی مناسب این ظرفیت و ایجاد زیرساخت‌های لازم را از محورهای مهم توسعه گردشگری در این منطقه عنوان کرد.

دژکرد؛ ظرفیت گردشگری طبیعی و کشاورزی

پارسایی در ادامه با حضور در شهر دژکرد، در نشستی با مدیران این شهر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه در حوزه گردشگری طبیعی و کشاورزی را بررسی کرد.

وجود جاذبه‌های طبیعی و حضور گردشگران از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری اقلید را فراهم کند.

بررسی ظرفیت‌های قدمگاه

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنین از منطقه تفریحی قدمگاه در بخش سده بازدید کرد و با حضور مسئولان شهرستان، ظرفیت‌ها و مسائل این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

پارسایی در این بازدیدها بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان اقلید، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید کرد.