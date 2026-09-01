به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های نیروگاه خورشیدی شهرستان زرندیه اظهار کرد: موضوع توسعه، به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، مورد توجه ویژه قرار گرفته و شهرستان زرندیه در این زمینه پیشتاز است.

وی با اشاره به افتتاح متمرکز سه پروژه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات، افزود: علاوه بر این پروژه‌ها، طرح‌های کوچک‌مقیاس دیگری نیز در زرندیه در حال اجراست که مجموع ظرفیت آن‌ها به حدود ۳۰ مگاوات می‌رسد.

احمدی با تبیین حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تصریح کرد: مجموع سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این طرح‌ها بالغ بر پنج و نیم هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

فرماندار زرندیه همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده طی سال گذشته، از عملکرد قابل توجه شهرستان در نهضت آسفالت خبر داد و گفت: با وجود فراز و نشیب‌های سال گذشته، بیش از ۶۵ کیلومتر عملیات آسفالت در سطح این شهرستان اجرا شد.

وی ادامه داد: در راستای بهسازی زیرساخت‌ها، روکش آسفالت پنج شهر و هفت روستا انجام شده و اقدامات گسترده‌ای نیز در زمینه بهسازی معابر داخلی روستاها صورت گرفته است.

احمدی با تشریح برنامه‌های آتی در حوزه انرژی‌های پاک تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات پروژه نیروگاه خورشیدی در دست اقدام است و با توجه به استعدادسنجی‌های انجام‌شده، ظرفیت‌های متعدد دیگری نیز در این شهرستان شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با توسعه این ظرفیت‌ها، سهم شهرستان زرندیه را در کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار افزایش دهیم.