محمد مظفری در حاشیه برپایی میزخدمت دستگاههای اجرایی شهرستان در روستای تل سیاه در گفتگو با خبرنگار مهر، برپایی میزهای خدمت را فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط مردم با مسئولین دانست و اظهار کرد: پاسخگویی بیواسطه به مردم مصداق عینی رویکرد مردمی دولت چهاردهم است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردمی، افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند مسائل مطرحشده را بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پیگیری آنها اقدام کنند.
فرماندار بوشهر، هفته دولت را یادآور خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر دانست و تصریح کرد: این ایام فرصتی برای بازخوانی تعهد مدیران به خدمتگزاری بیواسطه به مردم است.
وی افزود: درجریان این نشست مردم با بیان مسائل و مشکلات حوزههای زیرساختی از جمله مشکلات وضعیت آنتندهی، لایه روبی کانال آب کشاورزی، وضعیت تعلیم و تربیت روستا مطالباتی انجام شد و مدیران ذیربط در جایگاه حاضر و نسبت به پاسخگویی اقدام کردند.
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