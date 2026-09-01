نمایش «استوار ساقی»، «باگ»، «چمدان آبی» و «سگ دست» در جشنواره احمدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «باگ» ساخته علی معصومی در بخش بهترین فیلم انیمیشن هفدهمین جشنواره احمدآباد هندوستان و «استوار ساقی» ساخته میلاد محمدی و «چمدان آبی» به کارگردانی عبدالستار کاکایی در بخش بهترین فیلم مستند رقابت می‌کنند.

هفدهمین دوره این جشنواره در شهر تاریخی احمدآباد، نخستین شهر هند که در فهرست میراث جهانی یونسکو، ثبت شده برگزار می‌شود.

این دوره از جشنواره با شعار «پاسداشت میراث، توانمندسازی آینده» تلاش می‌کند میان میراث فرهنگی و سینمایی و جریان‌های نوین سینمای جهان پیوندی تازه ایجاد کند و با تمرکز بر استعدادهای جوان، فناوری‌های نوین سینمایی، داستان‌گویی دیجیتال و سینمای تأثیرگذار، بستری برای معرفی و حمایت از نسل جدید فیلمسازان فراهم ‌کند.

جشنواره احمد آباد امسال بیش از ۴۷۰۰ اثر از ۱۵۰ کشور دریافت کرده است. این جشنواره از ۹ تا ۱۲ مهر برگزار می‌شود. «استوار ساقی»، «باگ» و «چمدان آبی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند و توسط بخش بین‌الملل مرکز گسترش به این جشنواره ارسال شده‌اند.

همچنین فیلم سینمایی «سگ دست» به نویسندگی و تهیه کنندگی افسون شکاری و کارگردانی تقی علی‌آبادی نیز در این دوره از جشنواره فیلم احمدآباد حضور دارد. پخش بین الملل فیلم «سگ دست» بر عهده سولماز اعتماد است.