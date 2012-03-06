مردم در روز12 اسفند حماسه ای از جنس بدر و خیبر آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح سه شنبه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم دامغان آورده است: تقویم پر رمز و راز انقلاب اسلامی ایران باز به نقطه ای درخشان رسید، آنجا که مردم در میعادگاه 12 اسفند ماه 1390، حماسه ای از جنس بدر و خیبر آفریدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینجانب عبدالرحمان رستمیان با حمد و سپاس به درگاه باری تعالی و ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده و دشمن شکن مردم مومن و خداجوی دامغان، در مقابل این رشادت و استواری ناب سر تعظیم گذاشته و خود را بیش از پیش در پیروزی از گفتمان نورانی و مقدس انقلاب اسلامی و مکتب امام راحل آماده و مهیا می دانم.

وی همچنین در این بیانیه آورده است: سوگند یاد می کنم که با تکیه برشرف انسانی در پاسداری از حریم اسلام، ولایت فقیه و دستاورد های انقلاب اسلامی ایران کوشا بوده و تمام عزم خود را جزم اعتلای کشور و شهر خود نموده و از هیچ فرصتی فروگذار ننمایم و در حصول این مهم دست یاری به سوی شما دوستان و دلسوزان شهرمان دراز نموده و تمنای همراهی و همدلی دارم.

عبدالرحمان رستمیان در انتخابات مجلس نهم با کسب 16 هزار و974 رای از مجموع 50 هزار و 70 رای ماخوذه به عنوان نماینده مردم دامغان به بهارستان راه یافت.