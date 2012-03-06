100 سازمان مردم نهاد در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی متوسلین ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه توانمندی های سازمان های مردم نهاد در فرهنگسرای امام خمینی(ره) گفت: سمن ها موسسات و تشکل هایی هستند که براساس آیین نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت داوطلبانه و آزاد فعالیت می کنند.

وی زمینه فعالیت این مراکز را در حوزه های حفظ محیط زیست، ورزشی و حمایت از خانواده های آسیب پذیر خواند و ادامه داد: درآمد حاصل از فعالیت این سازمان ها به هیچ عنوان به کارکنان و هیات مدیران اختصاص نمی یابد و صرفا در راستای فعالیت های سمن مربوطه هزینه می شود.

متوسلین با اشاره به اینکه برای ایجاد زمینه گسترش سازمان های مردم نهاد نمایشگاهی با عنوان توانمندی های سازمان های مردم نهاد در استان بازگشایی شده است افزود: با برگزاری این نمایشگاه می توانیم الگویی از فعالیت سمن ها را به جامعه نشان دهیم

متوسلین با تقدیر از فعالیت برخی از این سمن ها، ادامه داد: با تشکیل انجمن خیران مدرسه ساز دیگر با مشکل دو شیفته بودن مدارس روبه رو نیستیم.

مدیر امور اجتماعی استانداری زنجان به حمایت برخی از این مراکز از خانواده های آسیب پذیر اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه 17 غرفه وجود دارد که هر یک از سازمان های مردم نهاد استان به معرفی و ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

متوسلین به فعالیت صد سازمان مردم نهاد در استان اشاره کرد و گفت: افرادی که نیازمند مجوز برای احداث سمن هستند می توانند بدون مراجعه به استانداری و از طریق سامانه در راستا احداث سمن اقدام کنند.

نمایشگاه توانمندی های سازمان های مردم نهاد از امروز (16اسفند) به مدت یک هفته در محل فرهنگ سرای امام خمینی(ره) دایر است.