محمد محبی رسما به رییکا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه رییکا کرواسی، محبی روز دوشنبه در تستهای پزشکی باشگاه رییکا شرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن موفقیتآمیز این مراحل، روز سهشنبه قرارداد خود را به مدت دو سال با این باشگاه امضا کرد.
این بازیکن در پست وینگر به میدان میرود و بهعنوان بازیکن آزاد راهی رییکا شده است. محبی پیش از این برای روستوف روسیه بازی میکرد.
محبی همچنین عضو تیم ملی فوتبال ایران است و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برای تیم ملی کشورمان به میدان رفت. او در این رقابتها موفق شد در دیدار ایران برابر نیوزیلند گلزنی کند؛ دیداری که در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.
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