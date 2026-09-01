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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

محمد محبی رسما به رییکا پیوست

محمد محبی رسما به رییکا پیوست

باشگاه رییکا کرواسی به‌صورت رسمی از جذب محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه رییکا کرواسی، محبی روز دوشنبه در تست‌های پزشکی باشگاه رییکا شرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز این مراحل، روز سه‌شنبه قرارداد خود را به مدت دو سال با این باشگاه امضا کرد.

این بازیکن در پست وینگر به میدان می‌رود و به‌عنوان بازیکن آزاد راهی رییکا شده است. محبی پیش از این برای روستوف روسیه بازی می‌کرد.

محبی همچنین عضو تیم ملی فوتبال ایران است و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برای تیم ملی کشورمان به میدان رفت. او در این رقابت‌ها موفق شد در دیدار ایران برابر نیوزیلند گلزنی کند؛ دیداری که در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

کد مطلب 6934398

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