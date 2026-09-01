به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اینوتکس اکسپرس ۲۰۲۶، با هدف تسهیل ارتباط زیست‌بوم نوآوری با سیاست‌گذاران و مدیران ارشد، «میز خدمت» با حضور معاونین و مدیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برپا می‌شود.

در نشست های پرسش و پاسخ عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه‌ی معاونت علمی ریاست جمهوری، امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی حضور دارند.

خدیجه جدا، مشاور امور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، رضا حاتمی رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی، سید محمد جواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محمدرضا هرمزی‌نژاد رئیس بنیاد ملی علم ایران و مهدی الیاسی دستیار عالی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از دیگر مدیران حاضر در این نشست ها خواهند بود.

صاحبان استارتاپ، شرکت های دانش‌بنیان، فناوران یا پژوهشگران که قصد طرح چالش‌ها، پیگیری تسهیلات یا مشاوره مستقیم دارید می توانند در این نشست ها حضور یابند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و رزرو نوبت گفتگو، به لینک زیر مراجعه کنید؛

🌐https://inotex.com/officials