به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ظهر امروز با محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با هدف بررسی آخرین وضعیت ورزش ناشنوایان و توسعه همکاریهای مشترک برگزار شد مسعود فراهانی طجر گزارشی از برنامهها، اهداف و اولویتهای فدراسیون ارائه کرد.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان همچنین ضمن تشریح برنامههای پیشروی فدراسیون گزارشی از روند آمادهسازی و برنامهریزیهای انجامشده و همچنین حضور کاروان های ورزش ناشنوایان در رویدادهای بینالمللی و المپیکهای ادوار گذشته ناشنوایان ارائه داد.
در ادامه این نشست محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک با تأکید بر اهمیت و جایگاه ورزش ناشنوایان در عرصه ورزش کشور آمادگی کمیته ملی المپیک را برای همکاری حمایت و پشتیبانی از برنامههای فدراسیون ورزشهای ناشنوایان اعلام کرد.
در این دیدار همچنین بر ضرورت تعامل و همافزایی بیشتر میان فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و کمیته ملی المپیک به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای موفقیت ورزشکاران ناشنوای کشور در میادین بینالمللی تأکید شد.
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