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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

ورزش ناشنوایان زیر چتر حمایت کمیته ملی المپیک می‌رود

ورزش ناشنوایان زیر چتر حمایت کمیته ملی المپیک می‌رود

رئیس کمیته ملی المپیک در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آمادگی این کمیته را برای تقویت همکاری و حمایت از این فدراسیون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ظهر امروز با محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با هدف بررسی آخرین وضعیت ورزش ناشنوایان و توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد مسعود فراهانی طجر گزارشی از برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های فدراسیون ارائه کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان همچنین ضمن تشریح برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون گزارشی از روند آماده‌سازی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همچنین حضور کاروان های ورزش ناشنوایان در رویدادهای بین‌المللی و المپیک‌های ادوار گذشته ناشنوایان ارائه داد.

در ادامه این نشست محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک با تأکید بر اهمیت و جایگاه ورزش ناشنوایان در عرصه ورزش کشور آمادگی کمیته ملی المپیک را برای همکاری حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اعلام کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و کمیته ملی المپیک به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای موفقیت ورزشکاران ناشنوای کشور در میادین بین‌المللی تأکید شد.

کد مطلب 6934394

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