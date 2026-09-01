به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ظهر امروز با محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با هدف بررسی آخرین وضعیت ورزش ناشنوایان و توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد مسعود فراهانی طجر گزارشی از برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های فدراسیون ارائه کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان همچنین ضمن تشریح برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون گزارشی از روند آماده‌سازی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همچنین حضور کاروان های ورزش ناشنوایان در رویدادهای بین‌المللی و المپیک‌های ادوار گذشته ناشنوایان ارائه داد.

در ادامه این نشست محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک با تأکید بر اهمیت و جایگاه ورزش ناشنوایان در عرصه ورزش کشور آمادگی کمیته ملی المپیک را برای همکاری حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اعلام کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و کمیته ملی المپیک به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای موفقیت ورزشکاران ناشنوای کشور در میادین بین‌المللی تأکید شد.