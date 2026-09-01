مدل جدید سلامت با معماری قدیمی نیروی انسانی قابل اجرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به تغییرات بنیادین در نیازهای سلامت جامعه، گفت: تغییر الگوی بیماری‌ها و افزایش بیماری‌های مزمن، سالمندی و افزایش نیاز به مراقبت مستمر، حرکت از بیمارستان‌محوری به سمت پیشگیری و جامعه‌محوری و همچنین محدودیت منابع و ضرورت افزایش بهره‌وری، نظام سلامت را با الزامات جدیدی مواجه کرده است.

وی با طرح این پرسش که «برای پاسخ به نیازهای آینده جامعه، چه نوع ظرفیت انسانی در نظام سلامت نیاز داریم»، افزود: پزشکی خانواده، مراقبت از بیماران مزمن، سالمندی، مراقبت در منزل، پیشگیری، توانبخشی، تداوم مراقبت و مدیریت بحران، همگی به ظرفیت مراقبتی سازمان‌یافته نیاز دارند.

عبادی تصریح کرد: مدل جدید سلامت را نمی‌توان با معماری قدیمی نیروی انسانی اجرا کرد و متناسب با تغییر مأموریت نظام سلامت، باید نقش‌ها، ظرفیت‌ها و شیوه استفاده از منابع انسانی نیز بازطراحی شود.

وی افزود: پرستاری می‌تواند در زنجیره‌ای از مراقبت، از مراقبت مستقیم و مستمر گرفته تا مدیریت و پیگیری بیماری‌های مزمن، آموزش و خودمراقبتی، پیشگیری و ارتقای سلامت، مراقبت در منزل و جامعه، تداوم مراقبت پس از ترخیص و هدایت و هماهنگی مراقبت، نقش مؤثری ایفا کند.

عبادی با تشریح الزامات پزشکی خانواده، گفت: پزشکی خانواده بر پایه جمعیت مشخص، مسئولیت مشخص، مراقبت مستمر، پیشگیری، مدیریت بیماری، ارجاع و پیگیری شکل می‌گیرد و با الگوی «مراجعه بیمار و ارائه خدمت منفرد» تفاوت اساسی دارد.

وی ادامه داد: در مدل‌های مبتنی بر مراقبت پیوسته و مدیریت جمعیت، ظرفیت پرستاری می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مدیریت و پیگیری بیماران مزمن، آموزش و خودمراقبتی، پیشگیری و غربالگری، مراقبت در منزل و جامعه، تداوم مراقبت و انتقال بیمار و همچنین مدیریت و هماهنگی مراقبت میان سطوح مختلف توسعه یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: بازتعریف نقش پرستاری باید همزمان با بازطراحی مدل ارائه خدمت دنبال شود؛ چراکه بدون تغییر در ساختار ارائه خدمت، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های جدید نیروی انسانی به شکل اثربخش مورد استفاده قرار گیرد.