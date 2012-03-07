به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، آرون بیلنبرگ از شورای تجاری انرژی پاکیزه اظهار داشت: تعداد پروژه های دوستدار محیط زیست درحال افزایش است و بسیاری از آنها پروژه های مهمی هستند. برای مثال انرژیهای قابل احیا در خاورمیانه برای سرمایه گذاریهای مسلمانان بسیار آیده آل هستند.

وی افزود: این گروه به سرمایه گذاران کمک می کند که بتوانند این فرصتها را شناسایی و سرمایه گذاریهای خود را انجام دهند.

این گروه جدید از سوی ابتکار عمل اوارق بهادار جوی، شورای تجاری انرژی پاکیزه خاورمیانه و شمال آمریکا و انجمن اوراق بهادار کشورهای حاشیه خلیج فارس و انجمن اوراق بهادار اسلامی تشکیل شده است.

این گره قرار است با هدف مطرح کردن ایده هایی درباره پروژه های دوستدار محیط زیست فعالیت کند که با اصول اسلامی سازگار هستند. از این رو فرصتهایی را به سرمایه گذارهای بالقوه توصیه می کنند که دربرگیرنده پروژه های کاهش اثرات تغیرات جوی و فعالیتهای مشابه است.

در طول دوره بحران اقتصادی جهانی، مشخص شده است اوراق بهادار اسلامی با ثبات تر از اوراق بهادار عرفی است.

ارزش این بازار طی هشت سال تا سال 2008 به 9/111 میلیارد دلار رسیده است.

فروش جهانی این اوراق بهادار اسلامی نیز در سال 2012 به 6/6 میلیارد دلار رسیده است، درحالی که سال قبل از آن این رقم 2 میلیارد دلار بوده است.

فعالیتهای صنعت بانکداری اسلامی از سه دهه پیش قوت گرفت و اکنون با رشد چشمگیر خود توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه اقتصادی در سراسر جهان فعال هستند که پیش بینی می شود داراییهای آنها تا یک سال دیگر به یک تریلیون دلار برسد.