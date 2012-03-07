جشنواره عکس با موضوع خانواده و معنویت فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، کردستان، گیلان با دبیری حوزه هنری استان اردبیل برگزار می شود.

این جشنواره با هدف تلاش در راستای توسعه و ترویج معنویت در بین خانواده‌ها، تقویت ارتباط و تبادل تجربه های هنری میان هنرمندان، تشویق و ترغیب جوانان و خانواده ها جهت نهادینه کردن معنویت، بسط و گسترش اهداف حوزه هنری مبتنی بر اهداف پنج گانه(بخش خانواده) و تولید آثار فاخر هنری برگرفته از تعالیم اسلام برگزار خواهد شد.

بر اساس این فراخوان موضوع جشنواره عبارتند از:

1ـ خانواده و ارزشهای اسلامی

2- معنویت و اعتلای روح پاکی در خانواده‌ها

3-‌ جوانان و معنویت در زندگی مدرن امروزی

4-‌ شأن و منزلت زن در خانواده

این جشنواره محدودیت سنی ندارد و علاقه مندان می توانند 10 اثر بصورت تک عکس و یک مجموعه عکس (حداکثر هفت عکس) به دبیرخانه جشنواره به آدرس اردبیل، کوی رحمانیه، پلاک یک حوزه هنری استان اردبیل ارسال کنند.

بنا بر این فراخوان آثار آنالوگ باید پس از اسکن، مطابق با کیفیت عکسهای دیجیتال در لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شود.

همچنین آثار آنالوگ و فایل آثار دیجیتال باید نزد عکاس موجود باشد وعکسها باید روی لوح فشرده با اندازه50*35 و وضوح 300 dpi و فرمت tif یا jpg ارســال و یا تحویل داده شود.

در این فراخوان آمده که به عکسهای ارسالی فاقد فرم شرکت در جشنواره ترتیب اثر داده نخواهد شد و نیز نفرات برگزیده میهمان جشنواره خواهند بود.

ارسال فایل عکسها توسط عکاس و تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش مفاد آئین نامه و اعلام مالکیت عکس های ارسالی است.

برگزار کننده ضمن به کاربردن نهایت کوشش خود در حفظ و نگهداری عکسها، هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیبهای احتمالی از ارسال نامطلوب را نمی‌پذیرد و برگزار کننده حق استفاده تبلیغاتی و یا انتشاراتی از عکسهای ارسالی را برای خود محفوظ می‌داند.

تاریخ درج شده بروی بسته پستی معیار زمان ارسال است و به آثار ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده دبیر جشنواره بوده و در صورت لزوم از طریق سایت جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.

به شرکت کنندگانی که آثارشان به جشنواره راه یابد «گواهی شرکت» اهدا می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 1 - 2243000 – 0451 تماس گرفته و یا به آدرس الکترونیکی www.Artardabil.ir مراجعه کنند.