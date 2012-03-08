لحن غربی ها پس از انتخابات تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حسینیان چهارشنبه شب در مراسم شکرانه حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب ابوالقاسم جراره نامزد جبهه پایداری به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس ضمن ابراز خرسندی از حضور 72 درصدی مردم استان هرمزگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخاب ابوالقاسم جراره به عنوان نماینده منتخب مردم، بیان داشت: تمامی حکومتهای استکباری پیش از این انتخابات تمام ظرفیتهای خود را به کار گرفتند تا مردم ایران در انتخابات مجلس شرکت نکنند اما مردم علی رغم خواست دشمنان برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و سیلی محکمی را به گوش دشمنان زدند.

تغییرلحن سران غرب

وی با اشاره به تغییر لحن سران کشورهای غربی پس از انتخابات، اظهار داشت: پس از حضور گسترده مردم در انتخابات لحن صحبتهای سران آمریکا و غرب تغییر کرده و دیگر حرفی از حمله نظامی به ایران را مطرح نمی کنند و در مسئله هسته ای ایران نیز طرفدار مذاکره شده اند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی علت تلاشهای دشمنان برای عدم حضور مردم در انتخابات را الگو شدن ایران در منطقه دانست و افزود: امروز انقلاب اسلامی ایران نه تنها به عنوان الگوی جهان اسلام بلکه به عنوان الگوی تمامی دنیا مطرح شده و آمریکا نیز روز به روز شاهد از دست رفتن منابع و منافع خود در جهان اسلام است.

بی اعتنایی مردم به اصلاح طلبان

حسینیان حضور گسترده مردم در انتخابات را خنثی کننده نقشه های دشمنان عنوان کرد و گفت: دومین پیام حضور گسترده مردم تاکید بر استمرار گفتمان حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی بود و مردم با بی اعتنایی به تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان نشان دادند همچنان طرفدار گفتمان انقلاب اسلامی هستند.

وی تصریح کرد: مردم با انتخاب نمایندگانی متدین تر و همچنین انتخاب گسترده نمایندگان اصولگرا، نسبت به گفتمانهای وابسته به استکبار اعلام بیزاری کردند و نشان دادند همچنان از گفتمان انقلاب اسلامی حمایت می کنند.

پوست اندازی اصولگرایان

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس انتخاب افرادی همچون ابوالقاسم جراره را نشان دهنده لزوم پوست اندازی اصولگرایان دانست و اظهار داشت: اخبار انتخاب افراد جوانی همچون ابوالقاسم جراره در تمامی مناطق کشور پیچید و موجب شوکه شدن برخی افراد شد و این انتخاب مردم نشان داد که مردم خواستار درجا زدن اصولگرایان نیستند بلکه مردم می خواهند در جریان اصولگرایی تغییراتی مطابق با زمان ایجاد شود.

حسینیان اضافه کرد: افراد با تجربه باید کم کم عرصه مدیریت را برای نسل جوانی که دارای علم و تعهد هستند باز کنند که خوشبختانه مردم بندرعباس با انتخاب خود طلسم را شکستند و فرد جوانی را راهی مجلس کردند.

شایعه پراکنی برای تخریب جبهه پایداری

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در ادامه به شایعاتی که در خصوص جبهه پایداری مطرح شد اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد در روزهای آخر نزدیک به انتخابات با مطرح کردن شایعاتی همچون عدم حمایت آیت الله مصباح از جبهه پایداری قصد ایجاد مشکلاتی برای این جبهه را داشتند که خوشبختانه به اهداف خود نرسیدند.

حسینیان عنوان کرد: امروز شاهد این هستیم که جبهه پایداری با رای قاطع مردم و به رهبری آیت الله مصباح در سراسر کشور به پیروزی رسیده و شایعه پراکنان به اهداف خود نرسیدند.

مجلس نهم نوکر مردم باشد

وی با تاکید بر لزوم شاکر بودن از خداوند برای نعمت انقلاب اسلامی، عنوان کرد: مسئولان و نمایندگان مجلس باید خود را نوکر مردمی بدانند که با وجود تمامی مشکلات در راه انقلاب اسلامی استقامت کرده اند و مجلس نهم باید از نوکران مردم تشکیل شود نه نمایندگان و مسئولانی که خود را حاکم بر مردم بدانند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به تلاشهای 33 ساله دشمن برای از بین بردن انقلاب اسلامی، بیان داشت: تمامی دشمنان انقلاب اسلامی در فتنه 88 دست به دست هم دادند تا از عزت و عظمت رهبر معظم انقلاب بکاهند اما عزت و عظمت مقام معظم رهبری پس از فتنه 88 چند برابر شد.

حسینیان انقلاب اسلامی را زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی (عج) دانست و تاکید کرد: حضرت امام خمینی که پیش بینی های ایشان همواره دقیق بود بر این نکته تاکید داشتند که انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج) خواهد شد و ما باید خود را برای ادامه همراهی با کاروان انقلاب و عبور از سختی ها آماده کنیم.

وی ادامه داد: در مسیر انقلاب اسلامی مسئولان زیادی مردود شده و از مسیر خارج شدند اما مردم همواره با قدرت در صحنه بودند و حماسه هایی همچون 9 دی و 12 اسفند را رقم زدند.