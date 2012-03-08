به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی توانمندی و مسایل پژوهشی استان بوشهر در حضور معاون رئیس جمهور اظهار داشت: توجه به پژوهش و تحقیق امر بسیار مهم و ارزشمندی است و باید در راستای تقویت حوزه پژوهش از همه ظرفیت موجود استفاده کنیم.



وی افزود: دولت نهم و دهم حمایت بسیار خوب و قابل توجهی از پارک‌های فناوری و فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی داشته و در استان بوشهر نیز اقدامات بسیار خوبی را شاهد هستیم.

استاندار بوشهر با اشاره به برخی مشکلات در امر پژوهش و با تاکید بر لزوم مرتفع ساختن این مشکلات عنوان کرد: تمرکزگرایی اعتبارات پژوهشی، استان‎ها را برای فعالیت در این عرصه با مشکلات زیادی مواجه کرده است.



جهانبخش افزود: این مسئله در همه استان‎های کشور وجود دارد و معضل بزرگی در امر پژوهش است و انتظار داریم برای رفع این مشکل به طور ریشه‎ای و اساسی، اقدامی موثر انجام شود.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز بیان کرد: زنان تاثیر بسیار زیادی در جامعه دارند و حمایت از این قشر امری لازم است.



زهرا عرفان با بیان اینکه نیمی از جمعیت جامعه ما را دختران و زنان تشکیل می‎دهند گفت: انتظار داریم حمایت از زنان و دختران نخبه با کیفیت مطلوبی انجام شود و بودجه‌ای ویژه برای حمایت از این قشر در نظر گرفته شود.



وی یادآور شد: باید دست به دست هم دهیم و در راستای رشد و توسعه استان اهتمام ورزیم و بدون تردید نقش زنان در پیشرفت و توسعه استان نقش بسیار مهمی است.