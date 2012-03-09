بهره برداری از ظرفیت هزار مگاواتی نیروگاه بوشهر در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از شهدای جهاد علمی در مدرسه عالی دارالشفاء در قم اظهار داشت: شروع کار هسته ای با شهید دادن آغاز شده است و اگر خاطرات دفاع مقدس را مرور کنیم به این موضوع پی می بریم و تنها در دو نوبت بمباران هوایی بوشهر ما 20 نفر از نیروهای خودمان را فدای انقلاب کردیم.



وی بیان کرد: من افتخار داشتم که چند سال در خدمت این شهدای بزرگوار باشم و بیش از بقیه با شهید علیمحمدی در مدت 30 سال دوست بودم و سابقه همکاری و دوستی با هم داشتیم همچنین 16 سال با شهید شهریاری و 12 سال رضایی نژاد و شهید احمدی روشن را از یکسال گذشته می شناختم.



رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: حالات معنوی و شور و هیجانی که احمدی روشن در کار داشت من را به یاد خاطرات دفاع مقدس می انداخت و گویی او از آن دوران جدا شده بود و در این دوره کار می کرد و در واقع متعلق به دوره دفاع مقدس بود.



وی افزود: دستاوردهای کشور تنها برای کسانی نیست که در عرصه هسته ای مشغول به کار هستند ما باید دقت کنیم اگر در عرصه هسته ای موفقیت داشته باشیم بدون اخلاق و تقوا و معنویت ممکن نیست به خصوص جامعه ما که معنوی و با اعتقاد است.



عباسی اظهار کرد: اگر علم و اخلاق را با هم ممزوج کنیم مطمئنا آثار معنوی به کمک ما خواهد آمد و ما را موفق‌تر می‌کند؛ در این چند سال نسل جوانی که وارد دانشگاه شده و انگیزه خدمت دارد گره های بزرگی را باز کرده است.



وی عنوان کرد: دانش هسته‌ای رشته‌ای متشکل از رشته‌های مختلف است که با مهندسی شیمی و مواد و برق و کنترل و فیزیک و ...سر و کار دارد.



رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: پیشرفت در عرصه هسته ای مدیون و مرهون پیشرفت در تمامی رشته های علمی است به گونه ای که رونمایی از دستاوردهای اخیر هسته ای به دوره دفاع مقدس برمی گردد که عده ای از آن روز برای امروز برنامه ریزی کرده بودند و آن تفکر در دهه 60 امروز ما را به این عرصه رسانده است.



وی بیان کرد: ما در آن دوره هم تحریم بودیم و با وجود موانع، رشته های تحصیلات تکمیلی را راه اندازی و استادان متعهد مشغول تدریس شدند و ما از اعزام دانشجو در کارشناسی ارشد به خارج بی نیاز شیم.



عباسی با تاکید بر اینکه شجاعت استادان در آن دوره قابل توجه است تصریح کرد: اجازه تحصیل در رشته های راهبردی را به ما نمی دادند و باعث شد که ما خودمان را باور کنیم و استادان متعهدی که راه فرار در پیش نگرفته بودند به تربیت نیرو پرداختند و ما در اوایل دهه 70 در فوق لیسانس به خودکفایی رسیدیم و چند سال بعد بسیاری از رشته های دکترا را در داخل کشور داشتیم و مجموعه این اقدامات باعث پیشرفت کشور در عرصه هسته‌ای شده است.



وی اظهار کرد: امروز بخشی از برق کشور توسط نیروگاه بوشهر در حال تامین است در حالیکه هنوز ظرفیت آن کامل نشده است و تلاش داریم در تابستان سال 91 نیروگاه را به ماکزیمم ظرفیت خود یعنی هزار مگاوات برسانیم در حالیکه اولین تجربه ماست.



رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ما در بستن قرارداد نیروگاه هسته ای هم تجربه ای نداشتیم و در چند سالی که پیمانکار روسی برای ما کار می کرد تجربه خوبی در این زمینه پیدا کردیم.



همه مراحل چرخه سوخت در توان ماست



وی تاکید کرد: امروز بدون اغراق می گویم همه مراحل چرخه سوخت از استخراج غنی سازی تا مرحله نهایی آن در توان ماست و در نطنز و فردو غنی سازی خوبی داریم و مشکلی در این عرصه نداریم.



عباسی افزود: همین دستاوردی که در 22 بهمن در تهران رونمایی شد موجب تعجب دیگر کشورها شده بود که جوانان متعهد ما با کسب تجربه و با تعهد و عبادت وارد چنین کار تخصصی شده اند.



وی اظهار کرد: از برنامه های ما این است که به استخراج ذخایر اورانیوم و اکتشاف آن‌ها بپردازیم و در عین حال نگاه به بیرون هم داریم تا از مواد دیگران هم استفاده کنیم.



رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: دو هدف ما یعنی تولید برق و استفاده از رادیوداروها و ... در بحث هسته ای دنبال می شود و همچنین دیدگاه صادراتی هم داریم و این عرصه تقاضا دارد که سایر زمینه ها نیز رشد پیدا کند و هر قدر سطح دانش ما بیشتر شود در رشته های دیگر هم پیشرفت خواهیم کرد.



نگاه صادراتی در برنامه هسته ای



وی گفت: ما درباره برنامه هسته ای علاوه بر رفع نیازهای داخلی نگاه صادراتی داریم و برکات آن را تاکنون در دانش هسته ای دیده ایم و در آینده هم خواهیم دید.



عباسی تصریح کرد: از حذف های فیزیکی نباید بهراسیم همان طور که در دفاع مقدس هم نترسیدیم و امروز هم اگر پرچمی از دست جوانی افتاد دیگران جای او را خواهند گرفت و همان طور که دوستان شهید احمدی روشن بعد از شهادت وی اعلام آمادگی کردند تا جای او را پر کنند و اگر چه ریزش کمی داشتیم اما رویش های زیادی هم مانند دوره دفاع مقدس داشته ایم و خواهیم داشت.

