شناخت بسیار خوبی از فجر سپاسی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس ازدیدار مقابل فجر سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی بسیار حساسی بود. کاملا از این تیم شناخت داشتیم و بازیکنان ما با به نمایش گذاشتن یک بازی زیبا سه امتیاز این دیداررا به دست آوردیم.

وی ادامه داد:به نظر من باید بازیکنان این پیروزی را فراموش کنند و از این به بعد به فکر دیدار حساس هفته آینده مقابل تراکتور سازی تبریز باشند.

تقوی درباره غیبت چند مهره اصلی خود یادآور شد: دست ما برای این دیدار خالی بود. چند مهره اصلی خود را در اختیار نداشتیم ولی بازیکنان جایگزین عملکرد بسیار خوبی داشتند.

سرمربی سایپا در خصوص تیم فجر سپاسی گفت:فجر سپاسی تیم ریشه داری است در این دیدار حریف ما روز خوبی نداشت و بازیکنان ما نهایت استفاده را از این دیدار کردند.

وی در پایان گفت: تیم ما روند بسیار خوبی دارد و انگیزه بالا باعث شده سایپا به روزهای خوب خود برگردد.



امروز تیم سایپای البرز با هدایت مجتبی تقوی موفق شد در ورزشگاه انقلاب کرج شکست 5 بر صفر را به تیم فجرسپاسی شیراز تحمیل کند.

