محمدرضا شمس، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «یک آسمان فرشته» زندگینامه اپیزودیک امام رضا (ع) است که آن را برای مجموعه زندگینامههای معصومین (ع) در انتشارات مدرسه نوشتم و به تازگی منتشر شده است. این کتاب به شکلی که میخواستم چاپ نشده و وقتی نسخههای چاپ شدهاش را تحویل گرفتم، یک صبح تا شب نمیدانستم باید چه کار کنم.
وی افزود: تعداد صفحاتی که من نوشته بودم، زیاد بود و به من گفته شد که باید تعداد صفحات را کم کنم. من هم با توجه به مطالبی که تنظیم کرده بودم، سعی کردم حجم کار را ویرایش کنم. یک پرینت اولیه به من داده شد که با توجه به آن اشاره کردم که کدام مقاطع باید اصلاح شود، اما وقتی کتاب چاپ شده به دستم رسید، دیدم فرازهایی که میخواستم اصلاح شود، نشده و مقاطعی که به آنها حساس بودم و در پرینت اولیه به آن ایراد گرفته بودم، به همان شکل اولیه چاپ شده بود.
این نویسنده گفت: بعد از سالها کار در زمینه ادبیات کودک و نوجوان، دوست داشتم این کتاب، بهترین کارم باشد، ولی چنین نشد. میخواستم این کتاب حاوی سخنان نو و تازه باشد. البته قول داده شده است که مشکلات کتاب در چاپ بعدی آن رفع شود. این کتاب زندگینامه امام رضا (ع) از زبان فرشتهای است که از زمان تولد به بالای سر ایشان میآید و دیگر همراه امام هشتم میشود و زندگی او را در قسمتهای مجزای ولادت، امامت، سفر و شهادت به صورت اپیزود به اپیزود نقل میکند.
نویسنده کتاب «مراد شمر» گفت: «یک آسمان فرشته» دو هفته پیش با 32 صفحه و به صورت رنگی چاپ شد. این کتاب برای حوزه کودک نوشته شده است. اگر مخاطبان این کتاب نوجوانان بودند، میشد مانور بیشتری روی متن آن داد.
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