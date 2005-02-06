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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۲۰:۳۵

دكتر احمد توكلي:

فرايند اصولي در تصميم گيري شوراي هماهنگي نتايج مباركي خواهد داشت

دكتر احمد توكلي گفت: اگر اشكالات فرايند تصميم گيري در شوراي هماهنگي رفع شود و اتخاذ تصميم به شيوه اصولگرايانه باشد اتفاقات مباركي خواهد افتاد و وحدت حفظ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال كانديداتوري هاشمي رفسنجاني و احتمال رقابت با وي، اظهار داشت: اگر آقاي هاشمي بيايد رقابت جدي با او زمينه مشاركت حداكثري مردم را در انتخابات فراهم مي كند.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اين مطلب كه محور كار دولت آينده بايد اقتصاد و معيشت مردم باشد، گفت: اگر معيشت مردم را درست نكنيم، توقع عبادت خدا و حاكميت ارزشهاي ديني هم واقع بينانه نيست.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: انقلاب اسلامي منادي اسلام عدالت خواه، انقلابي و ناب محمدي بود ولي بتدريج برخي از مجريان شيرين طلب، رفيق باز، جناح بازوعافيت طلب ، سياستهاي غرب گرايانه اتخاذ كردند كه در نتيجه نسخه هاي بي مناسبت پيچيده شد و 16 سال در برهمين پاشنه چرخيد و اكنون وقت آن رسيده است كه درها به روي مردم باز شود، اميدها زنده و تقويت گردد و همچون سالهاي اوليه انقلاب، توده هاي مردم در كانون توجه عملي حكومت قرار بگيرند.

 

کد مطلب 155616

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