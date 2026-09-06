به گزارش خبرنگار مهر، خاتون ایران برای سومین دوره متوالی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا رسیده است. نماینده فوتبال زنان ایران که در دو دوره قبلی این رقابت‌ها نیز در جمع تیم‌های مرحله اصلی حضور داشت حالا بار دیگر باید در بالاترین سطح باشگاهی فوتبال زنان قاره آسیا به میدان برود. تجربه‌ای که برای فوتبال زنان ایران اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد خاتون طی سال‌های اخیر به یکی از نمایندگان ثابت ایران در رقابت‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

مسیر رسیدن به مرحله گروهی برای خاتون از مرحله انتخابی آغاز شد. نماینده ایران در این مرحله مقابل زسکا تاجیکستان قرار گرفت و توانست به پیروزی برسد. در ادامه نیز برابر الاتحاد اردن به برتری دست پیدا کرد و مقابل النصر عربستان به تساوی رسید تا با عملکردی قابل قبول جواز حضور در مرحله گروهی را به دست آورد.

نماینده ایران حالا برای سومین بار در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا حاضر می‌شود. خاتون در دوره‌های گذشته نیز توانسته بود خودش را در میان تیم‌های برتر قاره قرار دهد و حتی یک بار به مرحله یک‌چهارم نهایی و جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد. همین سابقه باعث شده خاتون دیگر صرفاً یک تیم حاضر در مسابقات نباشد و با تجربه بیشتری نسبت به نخستین دوره این رقابت‌ها وارد میدان شود.

قرعه‌ای سخت برای نماینده ایران

قرعه‌کشی مرحله گروهی اما مسیر ساده‌ای را پیش روی خاتون قرار نداد. نماینده ایران در گروه A قرار گرفت و باید با ناگوهیانگ کره‌شمالی و لئونسا کوبه ژاپن و آیوادی میانمار رقابت کند.

در نگاه اول نام ناگوهیانگ بیشتر از سایر تیم‌ها جلب توجه می‌کند. این تیم مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان زنان آسیاست و با هدف دفاع از جام خود وارد مسابقات می‌شود. قرار گرفتن قهرمان دوره گذشته در گروه خاتون بدون تردید کار نماینده ایران را سخت‌تر کرده است.

ناگوهیانگ نماینده کشوری است که فوتبال زنان آن سابقه و اعتبار زیادی در آسیا دارد. فوتبال کره‌شمالی در رده زنان همواره یکی از قدرت‌های اصلی قاره بوده و حضور یک تیم از این کشور در گروه خاتون به معنای روبه‌رو شدن با یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است.

ژاپن هم در انتظار خاتون

دومین حریف خاتون نیز تیمی از یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال زنان آسیاست. لئونسا کوبه نماینده ژاپن خواهد بود و همین مسئله اهمیت این مسابقه را افزایش می‌دهد.

فوتبال زنان ژاپن طی سال‌های گذشته در سطح باشگاهی و ملی جایگاه ویژه‌ای در آسیا داشته است. بنابراین تقابل خاتون با نماینده ژاپن می‌تواند یکی از دشوارترین مسابقات مرحله گروهی برای شاگردان مرضیه جعفری باشد.

با این حال تفاوت سطح اسمی دو تیم به این معنا نیست که خاتون شانسی برای امتیاز گرفتن ندارد. نماینده ایران تجربه حضور در این رقابت‌ها را دارد و در دو دوره گذشته نیز با فضای مسابقات قاره‌ای آشنا شده است. همین تجربه می‌تواند در چنین دیدارهایی اهمیت زیادی داشته باشد.

حریف سوم و تیمی که نباید دست‌کم گرفته شود

آیوادی میانمار شاید در مقایسه با ناگوهیانگ و لئونسا کوبه نام بزرگ‌تری نداشته باشد اما این تیم یک امتیاز مهم دارد. آیوادی میزبان مسابقات گروه A خواهد بود و هر سه مسابقه گروه در میانمار برگزار می‌شود.

میزبانی می‌تواند شرایط را برای خاتون دشوار کند. آشنایی با شرایط آب‌وهوایی و زمین مسابقه و همچنین حمایت هواداران می‌تواند به سود نماینده میانمار باشد. با این حال این مسابقه از نگاه خاتون می‌تواند مهم‌ترین فرصت برای کسب امتیاز باشد.

اگر خاتون بتواند مقابل آیوادی نتیجه مطلوبی بگیرد فشار مسابقات برابر دو تیم قدرتمند شرق آسیا نیز تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل مسابقه با نماینده میانمار احتمالاً یکی از کلیدی‌ترین دیدارهای خاتون در مرحله گروهی خواهد بود.

فرمول صعود به سود خاتون است؟

در مرحله گروهی ۱۲ تیم در سه گروه چهار تیمی قرار گرفته‌اند. دو تیم نخست هر گروه مستقیماً راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند. علاوه بر این دو تیم برتر در میان تیم‌هایی که در جایگاه سوم قرار می‌گیرند نیز صعود خواهند کرد.

این فرمول می‌تواند برای خاتون یک فرصت مهم باشد. نماینده ایران برای صعود الزاماً نباید در گروه خود دوم شود و حتی قرار گرفتن در جایگاه سوم نیز می‌تواند شانس صعود را برای این تیم حفظ کند.

البته رسیدن به مرحله حذفی نیازمند جمع‌آوری امتیاز کافی است. خاتون نمی‌تواند از ابتدا تنها روی یک مسابقه حساب باز کند و باید در هر سه دیدار برای کسب امتیاز تلاش کند.

مسابقات مرحله گروهی از ۱۰ تا ۱۶ آبان‌ سال جاری دنبال خواهد شد که مسابقات هر گروه به صورت مجتمع در یک کشور به انجام می‌رسد که «AFC» تکلیف تیم‌های میزبان را مشخص کرده است.