دفاع روی تور کلید پیروزی والیبال ایران؛ خانزاده امتیازآورترین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال در دومین دیدار خود در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف هند رفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد. پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد. چیراگ یاداو نیز با کسب ۱۱ امتیاز، بهترین بازیکن تیم هند بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۷ امتیاز در حمله، ۱۶ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۱۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال هند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۹ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.