همکاری چهار هزار نفر داوطلب و امدادگر با هلال احمر دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی پیش از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس جدید جمعیت هلال احمر دشتی اظهار داشت: تعداد چهار هزار نفر نیرو داوطلب، امدادگر و جوان با هلال احمر شهرستان دشتی همکاری دارند.

فرمانداردشتی با اشاره به فعالیت 20 ساله جمعیت هلال احمر در این شهرستان اضافه کرد: جمعیت هلال احمر نقش موثری و مهمی در کاهش حوادث نظیر بلایای طبیعی و غیرمترقبه داشته است و با توجه به این که در دشتی سوابق حوادث طبیعی ناشی از بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله وجود دارد، ضروری است در این خصوص تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که هلال احمر مبلغ 250 میلیون تومان اعتبار برای احداث مجموعه پایگاه امداد و نجات دشتی اختصاص داده است، در سال آینده نیز ما 50 درصد اعتبار این پایگاه را اختصاص خواهیم داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر بوشهر نیز گفت: شهرستان دشتی از شهرستانهای حادثه‌خیز است و هلال احمر به عنوان متولی امداد و نجات در کشور می‌تواند نقش مهمی را در زمینه آموزش ایفا کند.

عبدالکریم شعبان زاده افزود: هدف اصلی ما آموزش های لازم به مردم است تا در صورتیکه حوادثی رخ دهد آمادگی لازم را داشته باشند و برنامه‌های مختلفی در این زمینه طراحی و اجرا خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از خدمات مصلحی، مسئول سابق هلال احمر دشتی سید اسماعیل جعفری را به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر این شهرستان معرفی کرد.

شعبان‌زاده افزود: هلال احمر نه تنها در بخش حوادث فعالیت می کند بلکه در بخش کارهای فرهنگی نیز فعال است.