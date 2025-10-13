به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جعفری دوشنبه شب در نشست دوشنبه‌های پاسخگویی که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، جمعیت هلال‌احمر دشتی را یکی از شعب فعال، پویا و بانشاط استان توصیف و تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیت جوانان، امدادگران و داوطلبان، دستاوردهای برجسته‌ای در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و امدادی به دست آمده است.

جعفری به اعتبارات دریافتی اشاره کرد و از حمایت‌های فرماندار شهرستان، مدیرعامل هلال‌احمر استان و نماینده دشتی و تنگستان در مجلس قدردانی کرد و افزود: امسال نسبت به تخصیص اعتبارات شهرستانی از رشد چشمگیری برخوردار بودیم که در بین شعب استان و می‌توان گفت منطقه‌ای و کشوری از شعب برتر بوده و جایگاه خیلی خوبی در این حوزه به دست آورده‌ایم که در امسال مبلغ ۲۶ میلیارد تومان تاکنون از تملک دارایی و جمعیت مرکز دریافت شد و در ادامه نیازمند اعتباری ۱۵ میلیارد تومانی جهت تجهیز و تکمیل نهایی پروژه‌های امدادی (ساختمان آموزشی و پایگاه امدادی دهوک) است.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتی افزود: در دهه فجر انقلاب اسلامی، ساختمان آموزشی، امدادی و درمانی شهر خورموج با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان تکمیل و تجهیز و افتتاح می‌شود.

وی به ظرفیت‌های موجود شهرستان از جمله، مجتمع آموزشی امدادی هلال‌احمر شهرستان در زمینی سه هکتاری شامل انبار، محل آموزش و صعود فرود چرخبال امدادی، و دو پایگاه امداد جاده‌ای (یادمان شهید طوافی آزاد - زرگری و یادمان شهید بکمی - دهوک) که نقش کلیدی در آموزش و کمک‌رسانی ایفا خواهند کرد اشاره داشت.

وی به سرمایه انسانی جمعیت اشاره کرد افزود: بیش از ۲ هزار نیروی جوان داوطلب و امدادگر و نجات گر، و ۴۴ خانه هلال فعال (از جمله خانه‌های هلال کارگری، اصناف، اداری، عشایری، روستایی و آدینه نماز جمعه). همچنین، کانون‌های جوانان، دانش‌آموزی، دانشجویی، طلاب و روستایی، دشتی را به یکی از پیشروهای استان در این زمینه‌ها معرفی کرده است.

جعفری از همکاری سازمان‌های مردمی (نیروهای نظامی و انتظامی، NGOها، پایگاه‌های بسیج)، دستگاه‌های اجرایی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، شهرداری، آتش‌نشانی، آب، برق، گاز، مخابرات، راهداری، کمیته امداد، بهزیستی، جهاد کشاورزی، کاروان‌های سلامت، دامپزشکی، منابع طبیعی و محیط زیست) و حمایت‌های امام جمعه‌های خورموج و کاکی، فرماندار و مدیرعامل هلال‌احمر استان تقدیر کرد و این زنجیره را عامل کلیدی در خدمت‌رسانی مداوم به مردم دانست.

وی به طرح‌های ماندگار مانند نذر خدمت، کاروان سلامت و طرح نوروزی اشاره کرد و گفت: با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای سازمان‌ها، پایگاه‌های بسیج و مساجد و مدارس، زمینه آموزش شهروندان فراهم می‌شود تا پویش «هر خانواده یک امدادگر» محقق شود.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتی از اصحاب رسانه قدردانی کرد و از آن‌ها خواست در پیشرفت جمعیت هلال‌احمر یاری‌رسان باشند و آن‌ها را به عضویت افتخاری دعوت کرد.