مسابقات قرآن کارکنان سپاه دامغان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مرکز فرهنگی خانواده های سپاه ناحیه دامغان از برگزاری مسابقات حضوری و غیرحضوری قرآن کارکنان این نهاد خبر داد.

فاطمه صرفی افزود: یکی از راهکارها و برنامه های بسیار موفق جاذب و مشوق در امر انس با قرآن کریم و ترویج فرهنگ تلاوت قرآن کریم و فضاسازی دینی در سطح جامعه برگزاری مسابقات قرآن کریم است.

وی هدف از اجرای این مسابقات را ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق هویت دینی پاسداران و اعضای خانواده آنان و ایجاد زمینه انس هر چه بیشتر با قرآن کریم عنوان کرد.

برگزاری فراخوان بسیجیان گردان علی ابن ابیطالب (ع) سرخه

در راستای حفظ انسجام و بالا بردن توان دفاعی بسیجیان، گردان علی ابن ابیطالب (ع) سرخه، فراخوان شد.

بسیجیان عضو گردان پس از شرکت در کلاسهای آموزشی نظامی و عقیدتی، در میدان تیر تیپ حضور یافته و اقدام به تمرین تیراندازی کردند.

در این فراخوان سعی شد تا نقاط ضعف و قوت آموزش های گردان و سطح آمادگی نیروهای عضو آن مورد بررسی قرار گیرد.

افتتاح زمین چمن فوتبال تیپ 12 قائم (عج) سمنان



طی مراسمی زمین چمن فوتبال تیپ 12 قائم (عج) سمنان با حضور تعدادی از کارکنان و فرماندهان این تیپ افتتاح شد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در این مراسم گفت: گسترش اماکن ورزشی در راستای آمادگی هر چه بیشتر و ترغیب نیروها در ورزش است و از نکات مهم در امر آمادگی روز افزون برشمرد.

سردار علی استادحسینی اذعان داشت: با وجود استعدادهای خوب و سطح بالا در سازمان سپاه وجود مکان های ورزشی مجهز در شکوفایی این استعدادها امری اجتناب ناپذیر است.

برگزاری کارگاه آموزش آمادگی دفاعی دبیرستان های مهدی شهر



فرمانده حوزه مقاومت کربلا مهدیشهر از برگزاری کارگاه آموزش آمادگی دفاعی دبیرستان های مهدیشهر در شهمیرزاد خبر داد.

علی رضا فتح افزود: آموزش های آمادگی دفاعی مدارس در سه مرحله در سال برگزار می شود که در این مرحله آموزش دانش آموزان به طور عملی آموزش های اطفاء حریق، ش م ر، و کمک های اولیه را فرا می گیرند.

برگزاری کارگاه های آموزشی بسیجیان در دامغان



کارگاه آموزشی تدابیر پیشگیری به همت بازرسی فرماندهی سپاه ناحیه دامغان در سالن اجتماعات حوزه کوثر برگزار شد.

محمد رضا حسینی مسئول بازرسی فرماندهی ناحیه سپاه دامغان، گفت:‌ هفته سوم اسفند همه ساله تحت عنوان هفته ایمنی به منظور پیش بینی تمهیدات و سازگاری لازم در جهت پیشگیری از حوادث ایمنی اعلام شده است.

برگزاری مسابقات کتابخوانی خانواده های پاسدار دامغان



مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه دامغان از برگزاری مسابقات کتابخوانی خانواده پاسداران سپاه ناحیه این شهر خبر داد.

حسین ناهیدی افزود: توجه به کتاب و مطالعه نیازمند به عوامل تهییجی و ترغیبی متفاوتی است که یکی از شیوه های ترغیبی در معرض قرار گذاردن کتاب برای مخاطبین است.

انقلاب اسلامی الگوی مردم سالاری دینی در جهان است

فرمانده حوزه خاتم الانبیاء (ص) سپاه ناحیه شاهرود گفت: حضور مردم در انتخابات نشان داد که انقلاب اسلامی الگویی بی مثال برای کشورهای خواهان دموکراسی و مردم سالاری دینی است.

عباسعلی کاظمی در گردهمایی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود گفت: تمام تلاش دشمن در انتخابات این بود که الگو بودن نظام اسلامی را در چشم مردم کشورهای جهان کمرنگ جلوه دهد، اما بصیرت و ولایتمداری این مردم سدی شد در برابر این توطئه دشمنان و بر عزت انقلاب اسلامی افزود.

حضور پرشور مردم در انتخابات نقشه های دشمنان را برهم زد



فرمانده حوزه مقاومت بسیج الهادی شاهرود گفت: دشمنان به خیال خام خود تصور می کردند مردم در انتخابات حضور کمرنگی خواهند داشت، اما این خیال خام با حضور باشعور و پرشور مردم در انتخابات باطل شد.

سرهنگ پاسدار سید محمود حسینی در جلسه حلقه صالحین پایگاه بسیج قائم آل محد(عج) شاهرود افزود: این حضور باعث سردرگمی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شد و تمام معادلات آنها را برهم زد و باعث شد که استکبار بیش از پیش منزوی شوند.