نگاهی به حزب اسلامگرای پاس/ تلاش برای حکومت بر اساس شریعت

این حزب که رهبری معنوی آن را "نیک عزیز نیک مات"روحانی هشتاد ساله مالایی و رهبری سیاسی آن را"عبدالهادی آونگ" بر عهده دارد هدف غایی خود را اداره کشور مالزی بر اساس شریعت اسلامی تعریف کرده است.

هسته اولیه حزب پاس با الهام از نهضت های تأثیرگذار جهان اسلام همچون "اخوان المسلمین" مصر،"جماعت اسلامی" پاکستان و "نهضت العلما" اندونزی در اواخر دهه 1940 شکل گرفت. برپایی نخستین نشست اسلامی در سال 1947در واپسین سال های استعمار بریتانیا، به تأسیس "شورای عالی مذهبی مالایا" و سپس "حزب المسلمین" منتهی شد، حزبی که عمر آن بسیار کوتاه بود و به سرعت توسط حاکمان بریتانیایی مالزی به اتهام همکاری با شورشیان حزب کمونیست منحل شد.

این رخداد منجر به کوچ دسته جمعی بسیاری از اعضای این حزب به "سازمان ملی مالایی های متحد" یا همان "آمنو" شد که قدرتمندترین حزب کشور مالزی در سال های پس از استقلال بوده است. با این حال این پیوند دیری نپایید و پس از پنج سال حزب آمنو شاهد انشعاب جمعی از اعضای خود و تأسیس "حزب اسلامی پان-مالایی" بود که در دهه هفتاد میلادی نام خود را به "حزب اسلامی پان-مالزی" تغییر داد.

رابطه حزب پاس با آمنو در طول دوران پس از استقلال مالزی فراز و نشیب های زیادی را از ائتلاف تا اتهام و از درگیری مسلحانه تا ترغیب به ائتلاف دوباره به خود دیده است. همانند آمنو، حزب پاس نیز تأمین خواسته های اکثریت مالایی و اجرای قوانین اسلامی را در رأس دستور کار خود قرار داده است. با این حال، رویکرد حزب پاس به مذهب در مقایسه با رویکرد حزب آمنو که قرائتی معتدل و منعطف ازاسلام را با عنوان"اسلام مدنی" ترویج می کند، سختگیرانه ومعطوف به اجرای قوانین شریعت همچون حدود و قصاص است.

پاس در پی درگیری های خونین قومی سال 1969میان مالایی ها و چینی تبارها به ائتلاف فراگیر "باریسان ناسیونال" (جبهه ملی) به رهبری آمنو پیوست تا در کنترل وضعیت حساس کشور چند قومیتی مالزی و حل تنش ها از راه رسیدگی بیشتر به اکثریت محروم مالایی نقشی داشته باشد. با این حال پس از چندی، تنش های درون حزبی منجر به تضعیف و چندپارگی پاس، اخراج آن از جبهه ملی و از دست رفتن کرسی های مجلس و مناصب ایالتی شد.

دهه 1980 شاهد درگیری هایی شدید و طولانی میان پاس و حزب آمنو بود. رهبران حزب پاس در جدال با سیاستمداران حزب آمنو دست به تکفیر آنان زدند و حتی "عبدالهادی آونگ" که در آن زمان هنوز به ریاست حزب نرسیده بود اعلام کرد که مقاومت دربرابرآمنوحکم جهاد را دارد و کشته شدگان در ین راه شهید بشمار می آیند. تنش میان این دو حزب به جامعه مالایی نیزسرایت کرد و آن را دوپاره کرد.



اوج درگیری ها در سال 1985 رخ داد که نیروهای امنیتی مالزی به منظور دستگیری "ابراهیم محمود ابراهیم لیبی"، روحانی حامی پاس و متهم به تندروی و انحراف از دین، با محاصره روستای "ممالی" در ایالت "کداه" وی را به همراه 13 نفر از روستاییان به قتل رساندند. پاس "استاد ابراهیم" را شهید خواند و با تأسیس "بنیاد ممالی" شروع به گردآوری کمک های مالی برای بازماندگان قربانیان حادثه کرد.



حزب پاس در تلاطم های اواخر دهه 90 که منجر به دستگیری "انور ابراهیم" شد به حزب "عدالت مردم" به رهبری "وان عزیزه وان اسماعیل"همسر انور، و"حزب حرکت دموکراتیک"جامعه چینی تباران مالزی پیوست تا ائتلاف"جبهه جایگزین" (باریسان آلترناتیف) را در مقابل ائتلاف حاکم جبهه ملی تشکیل دهد.

در انتخابات سال 1999 حزب پاس موفق شد که برای اولین بار کنترل ایالت ترنگانو با اکثریت مالایی را از دست جبهه ملی خارج کند. با این حال، در انتخابات سال 2004 این حزب با از دست دادن 20 کرسی، موفق به کسب تنها هفت کرسی شد. رهبر این حزب "عبدالهادی آونگ" نیز کرسی خود را در مجلس از دست داد و ایالت ترنگانو بار دیگر به دست ائتلاف حاکم افتاد.



در انتخابات سال 2008، پاس موفق به جبران شکست دور قبل شد و با رأی پایگاه های اصلی خود، یعنی ایالت های روستایی نشین و سنتی تر شمال کشور مالزی، هم چون "کلانتان"، "کداه" و "ترنگانو" 23 کرسی مجلس سفلی و سروزیری دو ایالت کداه و کلانتان را به دست آورد.

در طول سال های گذشته، حزب پاس از مخالفان سرسخت ترویج فرهنگ غرب در مالزی بوده است و موضع گیری های آن جنجال های زیادی را در این کشور برانگیخته است. جشن "ولنتاین" که همه ساله در اواسط ماه فوریه برگزار می شود یکی از هدف های دائمی انتقادات پاس است و این حزب تلاش زیادی را برای ممنوع کردن برپایی آن انجام می دهد.



برگزاری کنسرت خوانندگان غربی نیز همواره با مخالفت و اعتراض این حزب روبرو شده است و در مواردی نیز منجر به لغو این گونه رخدادها شده است. از دیگر تصمیمات جنجالی پاس، می توان به اعلام برنامه ضرب سکه های اسلامی درهم و دینار بجای واحد رینگیت در ایالت کلانتان، تصمیم به اجرای حدود اسلامی در این ایالت و هم چنین تعیین روز جمعه به عنوان روز تعطیل اشاره کرد، در حالی که تعطیلات رسمی کشور مالزی روزهای شنبه و یکشنبه است.



با این حال، حزب پاس پس از انتخابات موفقیت آمیز سال 2008 و تشکیل ائتلاف "پاکاتان رعیت" به همراه حزب "عدالت مردم" انور ابراهیم و حزب "حرکت دموکراتیک"، سعی کرده است که مواضع خود را تعدیل کند و به اقلیت مسلمان اطمینان خاطر بدهد که حضور حزب در قدرت خطری برای آنان نخواهد بود و حکمرانی کارآمد برای پاس مهمتر از اجرای حدود و قوانین شرعی است.

تحلیل گران سیاسی مالزیایی اعتقاد دارند هنوز مهرهای بازی شطرنج انتخابات زودرس مالزی بطور کامل کنار هم قرار نگرفته است و بایستی منتظر تغییرات و ارایش سیاسی جدیدی بود که غیر قابل پیش بینی می باشد.

