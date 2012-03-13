به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مسابقات رسمی‌ سال 90 در فروردین ماه برگزار شد که تیم ملی بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم شهر تانگ‌لینگ چین شد. کسب 3 مدال طلا، 8 نقره و یک برنز توسط بهداد سلیمی، بهادر مولایی، کیانوش رستمی، مرتضی رضاییان و مجید عسکری و ایستادن روی سکوی سوم آسیا سرآغازی بود برای موفقیت‌های وزنه برداری در سال جاری.

تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در سال 1390 برای نخستین ‌بار قهرمان جهان شد. تیم ملی بزرگسالان ایران نیز برای نخستین‌ بار روی سکوی سوم دنیا ایستاد. البته فدراسیون وزنه‌برداری سال 1390 را با یک هدف بزرگ‌تر آغاز کرد؛ کسب هر 6 سهمیه المپیک که این مهم نیز در پایان مسابقات جهانی پاریس محقق شد.

اردیبهشت امسال تیم چهار نفره نوجوانان ایران راهی مسابقات جهانی پرو شد و با کسب 6 مدال نقره و یک برنز جهانی توسط علیرضا کاظمی‌نژاد، میلاد اورنگی و عماد باقری از آمریکای جنوبی به کشور بازگشت.

یکی از بزرگ ‌ترین موفقیت‌های وزنه ‌برداری در پنانگ مالزی به دست آمد. جایی که تیم جوانان ایران، برای اولین بار قهرمان جهان شد. کسب 6 مدال طلا، 8 نقره و یک برنز از مسابقات جهانی مالزی، پولادمردان جوان ایرانی را با 577 امتیاز بالاتر از چین و روسیه قرار داد.

کیانوش رستمی، سعید محمدپور، بهادر مولایی، علیرضا کاظمی‌نژاد، مجید عسکری و جابر بهروزی در مالزی برای کاروان وزنه‌برداری ایران مدال به‌ دست آوردند، ضمن اینکه کیانوش رستمی‌ در پایان رقابت‌ها به عنوان بهترین وزنه‌بردار جوان جهان معرفی شد.



بعد از مسابقات جهانی جوانان نوبت به درخشش تیم ملی بزرگسالان ایران در مسابقات جهانی پاریس رسید. شاگردان کورش باقری در این رقابت‌ها که مرحله نهایی کسب سهمیه المپیک هم به شمار می‌رفت، صاحب 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز شدند تا ضمن کسب هر 6 سهمیه المپیک، برای نخستین بار پس از چین و روسیه، روی سکوی سوم وزنه‌برداری دنیا قرار بگیرند. بهداد سلیمی ‌و کیانوش رستمی، ‌طلایی‌های تیم ملی در پاریس بودند، سجاد انوشیروانی روی سکوی دوم ایستاد و سعید محمدپور هم سوم شد.



از دیگر افتخارات وزنه‌برداری در سال 90 باید به دومین قهرمانی متوالی تیم "ملی حفاری" ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا اشاره کرد. این تیم که از چهره‌های سرشناسی چون جابر بهروزی، رسول تقیان، سهراب مرادی، نواب نصیرشلال، اصغر ابراهیمی، محمدرضا براری و بهادر مولایی و رضا آشوری‌زاده سود می‌برد با کسب 15 مدال طلا، 8 نقره و یک برنز، مقتدرانه روی سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.

اما در بحث رکوردشکنی هم سال 90 سال پرباری برای وزنه‌برداری ایران بود. 4 رکورد نوجوانان ایران، 9 رکورد جوانان ایران و 5 رکورد بزرگسالان ایران، در کنار 3 رکورد نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آسیا و همینطور یک رکورد بزرگسالان جهان همگی در سال 90 توسط وزنه‌برداران کشورمان جا به ‌جا شد که البته گل سرسبد آنها همان رکوردشکنی بهداد سلیمی ‌با مهار وزنه 214 کیلوگرمی‌ در حرکت یکضرب دسته فوق‌سنگین مسابقات جهانی پاریس بود.



در مجموع وزنه‌برداری ایران سال 1390 صاحب 69 مدال جهانی و آسیایی شد که 29 مدال آن طلا، 32 مدال نقره و 8 مدال برنز بود.



در کنار این، فدراسیون وزنه‌برداری در بحث مبارزه با دوپینگ هم سال موفقیت ‌آمیزی را سپری کرد چراکه به رغم حضور مستمر در عرصه رقابت‌های آسیایی و جهانی، نمونه دوپینگ هیچ یک از وزنه‌برداران مثبت اعلام نشد.



اکنون همه منتظرند تا ببینند 6 وزنه‌بردار کشورمان در مسابقات المپیک 2012 لندن چه مدال‌هایی را برای کاروان ورزش ایران به ارمغان خواهند آورد.