200 نفر از مربیان زنجانی در کارگاه‌ پیشگیری از اعتیاد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛ امیر نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان در زمینه اهمیت و جایگاه طرح و برنامههای پیشگیرانه از اعتیاد در مدارس، گفت: نظام سلطه، به خوبی دریافته است که درگیری مستقیم موجب سقوط و اضمحلال آنها خواهد بود، لذا شیطان بزرگ بهترین گزینه را در انحطاط فرهنگی و سست کردن مبانی ارزشی و دینی ما ارزیابی کرده و در این راستا به انحای گوناگون وارد عمل شده است.
وی تصریح کرد: رواج استعمال موادمخدر در جامعه و به ویژه در بین نوجوانان و یکی از استراژیهای دشمن است که ما باید با برنامهریزی و اجرای طرحهای پیشگیرانه در جامعه و به ویژه در محیطهای آموزشی بر این توطئه خط بطلان بکشیم.
تیم شمشیر بازی زنجان عنوان پنجمی لیگ برتر باشگاههای کشور از رقابتها را از آن خود کرد
تیم زنجان در پایان مسابقات لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور در مجموع سه اسلحه اپه، سابر و فلوره توانست عنوان پنجمی این فصل از رقابتها را از آن خود کند.
هفته پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ برتر باشگاههای کشور با انجام چند دیدار دنبال شد تا تکلیف تیمهای اول تا سوم این رقابتها مشخص شود که بر همین اساس تیم زنجان در این هفته باید به مصاف تیمهای اردبیل و ذوبآهن میرفت.
در این هفته از رقابتها تیم زنجان ابتدا در اسلحه اپه با حساب 45 بر 43 از سد اردبیل گذشت، اما در برابر ذوبآهن اصفهان مغلوب شد. نماینده شمشیربازی زنجان در ادامه این رقابتها و در اسلحه فلوره در مقابل اردبیل شکست خورد و سپس با نتیجه 45 بر 41 مغلوب نماینده اصفهان شد تا در این اسلحه به توفیقی دست نیابد.
در ادامه این رقابتها، تیم زنجان در اسلحه سابر توانست با نتیجه قاطع 45 بر 34 از سد اردبیل بگذرد و در برابر ذوبآهن اصفهان نیز با حساب 45 بر 39 باخت تا تیم زنجان در این فصل از رقابتهای لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود پایان دهد.
نماینده شمشیربازی زنجان در اسلحه اپه عملکرد قابل قبولی داشت و توانست عنوان سومی را از آن خود کند. این تیم در اسلحه سابر رتبه پنجم را به دست آورد و در اسلحه فلوره نیز در رتبه هفتم جای گرفت.
نظر شما