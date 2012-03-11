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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

200 نفر از مربیان زنجانی در کارگاه‌ پیشگیری از اعتیاد شرکت کردند

200 نفر از مربیان زنجانی در کارگاه‌ پیشگیری از اعتیاد شرکت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: 200 نفر از مدیران، دبیران و مربیان در کارگاه‌ها و همایش توسعه توانمندی‎های مجریان و فعالین طرح‌های بهداشت و پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس استان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛ امیر نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان در زمینه اهمیت و جایگاه طرح و برنامه‌های پیشگیرانه از اعتیاد در مدارس، گفت: نظام سلطه، به خوبی دریافته است که درگیری مستقیم موجب سقوط و اضمحلال آنها خواهد بود، لذا شیطان بزرگ بهترین گزینه را در انحطاط فرهنگی و سست کردن مبانی ارزشی و دینی ما ارزیابی کرده و در این راستا به انحای گوناگون وارد عمل شده است.

وی تصریح کرد: رواج استعمال موادمخدر در جامعه و به ویژه در بین نوجوانان و یکی از استراژی‎های دشمن است که ما باید با برنامه‎ریزی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در جامعه و به ویژه در محیط‌های آموزشی بر این توطئه خط بطلان بکشیم.

نظری افزود: شناخت دانش‌آموزان از مضرات مواد مخدر می‌تواند شرایط را برای مبارزه جدی با این پدیده خانمانسوز فراهم کند هرچند این موضوع نیازمند همکاری همه مسئولان است.
 
وی  با اشاره به اینکه برپایی همایش‌ها و کارگاه‎‌ها مرتبط با نحوه مقابله با اثرات سوء مواد مخدر، گفت: این‌گونه برنامه‌ها به توانمندی متولیان و مربیان مدارس در زمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس می‌انجامد.

تیم شمشیر بازی زنجان عنوان پنجمی لیگ برتر باشگاههای کشور از رقابت‎ها را از آن خود کرد

تیم زنجان در پایان مسابقات لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‎های کشور در مجموع سه اسلحه اپه، سابر و فلوره توانست عنوان پنجمی این فصل از رقابت‎ها را از آن خود کند.

هفته پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ برتر باشگاه‎های کشور با انجام چند دیدار دنبال شد تا تکلیف تیم‌های اول تا سوم این رقابت‌ها مشخص شود که بر همین اساس تیم زنجان در این هفته باید به مصاف تیم‌های اردبیل و ذوب‌آهن می‌رفت.

در این هفته از رقابت‌ها تیم زنجان ابتدا در اسلحه اپه با حساب 45 بر 43 از سد اردبیل گذشت، اما در برابر ذوب‌آهن اصفهان مغلوب شد. نماینده شمشیربازی زنجان در ادامه این رقابت‎ها و در اسلحه فلوره در مقابل اردبیل شکست خورد و سپس با نتیجه 45 بر 41 مغلوب نماینده اصفهان شد تا در این اسلحه به توفیقی دست نیابد.

در ادامه این رقابت‎ها، تیم زنجان در اسلحه سابر توانست با نتیجه قاطع 45 بر 34 از سد اردبیل بگذرد و در برابر ذوب‌آهن اصفهان نیز با حساب 45 بر 39 باخت تا تیم زنجان در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‎های کشور با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود پایان دهد.

 نماینده شمشیربازی زنجان در اسلحه اپه عملکرد قابل قبولی داشت و توانست عنوان سومی را از آن خود کند. این تیم در اسلحه سابر رتبه پنجم را به دست آورد و در اسلحه فلوره نیز در رتبه هفتم جای گرفت.

کد مطلب 1557428

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