200 نفر از مربیان زنجانی در کارگاه‌ پیشگیری از اعتیاد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد؛ امیر نظری مدیر کل آموزش و پرورش استان در زمینه اهمیت و جایگاه طرح و برنامه‌های پیشگیرانه از اعتیاد در مدارس، گفت: نظام سلطه، به خوبی دریافته است که درگیری مستقیم موجب سقوط و اضمحلال آنها خواهد بود، لذا شیطان بزرگ بهترین گزینه را در انحطاط فرهنگی و سست کردن مبانی ارزشی و دینی ما ارزیابی کرده و در این راستا به انحای گوناگون وارد عمل شده است.

وی تصریح کرد: رواج استعمال موادمخدر در جامعه و به ویژه در بین نوجوانان و یکی از استراژی‎های دشمن است که ما باید با برنامه‎ریزی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در جامعه و به ویژه در محیط‌های آموزشی بر این توطئه خط بطلان بکشیم.

نظری افزود: شناخت دانش‌آموزان از مضرات مواد مخدر می‌تواند شرایط را برای مبارزه جدی با این پدیده خانمانسوز فراهم کند هرچند این موضوع نیازمند همکاری همه مسئولان است.



وی با اشاره به اینکه برپایی همایش‌ها و کارگاه‎‌ها مرتبط با نحوه مقابله با اثرات سوء مواد مخدر، گفت: این‌گونه برنامه‌ها به توانمندی متولیان و مربیان مدارس در زمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس می‌انجامد.

تیم شمشیر بازی زنجان عنوان پنجمی لیگ برتر باشگاههای کشور از رقابت‎ها را از آن خود کرد