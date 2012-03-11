به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، قدیمی‌ترین فیلم ساخته شده بر اساس رمان چارلز دیکنز پیدا شد.

«مرگ جو بیچاره» عنوان فیلمی یک دقیقه‌ای و فاقد کلام است که بر اساس یکی از ماجراهای رمان «خانه غم‌زده» شاهکار چارلز دیکنز در سال 1901 در برایتون ساخته شد.

گفته می‌شود خالق این اثر سینمایی جی. ای. اسمیت یک از پیشروان عرصه سینما است که همسرش نیز در آن به ایفای نقش پرداخت.

لورا بایلی، هنرپیشه تئاتر در این فیلم کوتاه غم‌انگیز نقش پسر جوانی به نام «جو» را بازی می‌کند.

برایون دیکسون «مرگ جو بیچاره» را ماه فوریه یک روز پس از این که جهان دویستمین سالگرد تولد دیکنز را جشن گرفت، پیدا کرد.

تا قبل از پیدا شدن فیلم همگان «لئیم» یا «روح مارلی» دیگر آثار خود اسمیت در سال 1901 را قدیمی‌ترین فیلم‌های اقتباس شده از آثار دیکنز می‌دانستند.

این اثر سینمایی بیش از 50 سال در قفسه‌ای در آرشیو «شرکت فیلم بریتانیا» خاک خورده است.