13 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مراکز آموزش علمی ـ کاربردی پارس آباد1، کنگان، زاهدان 2، امام رضا (ع)، اسلام آباد غرب، گنبد کاووس 2، تالش 1، الشتر1، بابل، پارسیان، نهاوند، فردوس و شیروان موافقت قطعی به عمل آورد.

همچنین این شورا با ایجاد رشته‌های مهندسی فناوری ارشد، استخراج زغال سنگ در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان، معمار ارشد سرویس در سیستم‌های جامع بانکی در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی شرکت داده‌پردازی ایران، مهندسی فناوری ارشد تولید قطعات هیبریدی پلیمری در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی پارت لاستیک و بهینه سازی اکسزهای نوری (ارشد مهارتی) در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران موافقت کرد.

براساس این گزارش، همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد کیمیا گستر راشد در مشهد و توسعه در تهران موافقت قطعی خود را اعلام کرد.