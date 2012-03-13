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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۳

با موافقت شورای گسترش؛

13 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تاسیس می شود

13 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تاسیس می شود

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 13 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی، 4رشته تحصیلی فناوری ارشد علمی کاربردی و تاسیس 2 موسسه آموزش عالی آزاد موافقت قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مراکز آموزش علمی ـ کاربردی پارس آباد1، کنگان، زاهدان 2، امام رضا (ع)، اسلام آباد غرب، گنبد کاووس 2، تالش 1، الشتر1، بابل، پارسیان، نهاوند، فردوس و شیروان موافقت قطعی به عمل آورد.

همچنین این شورا با ایجاد رشته‌های مهندسی فناوری ارشد، استخراج زغال سنگ در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان، معمار ارشد سرویس در سیستم‌های جامع بانکی در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی شرکت داده‌پردازی ایران، مهندسی فناوری ارشد تولید قطعات هیبریدی پلیمری در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی پارت لاستیک و بهینه سازی اکسزهای نوری (ارشد مهارتی) در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران موافقت کرد.

براساس این گزارش، همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد کیمیا گستر راشد در مشهد و توسعه در تهران موافقت قطعی خود را اعلام کرد.

کد مطلب 1558312

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