محاکمه زن هفت تیرکش به اتهام قتل دو مرد

به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت 23 و 30 دقیقه شنبه 23 مهر امسال اهالی محله ای در اسلامشهر با شنیدن صدای شلیک چند گلوله سراسیمه از خانه ها بیرون آمده و فرد نقابداری را دیدند که سراسیمه از خانه ای بیرون دوید و در تاریکی هوا گریخت.

با اعلام موضوع به پلیس، تیمی از ماموران، خود را به محل تیراندازی در ساختمان سه طبقه رساندند. آنها پس از ورود با جسد حبیب – صاحبخانه 58 ساله – روبه رو شدند که با شلیک گلوله از پا درآمده بود. حسین، پسر 22 ساله اش نیز مجروح شده بود که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت.

پس از حضور تیم جنایی و بازپرس ویژه قتل اسلامشهر در محل جنایت، تجسس برای افشای راز تیراندازی مرگبار آغاز شد. نخستین بررسی ها نشان داد هدف اصلی عامل جنایت، یکی از پسران حبیب بوده که ضارب به دنبال ناکامی در قتل مرد جوان و هنگام فرار پدر و برادر او را هدف هشت گلوله قرار داده بود.

در حالی که تحقیقات جنایی ادامه داشت، از بیمارستان خبر رسید، حسین نیز بر اثر شدت خونریزی جان باخته است.

با انتقال اجساد به پزشکی قانونی تجسس های گسترده برای افشای راز جنایت ادامه یافت. ماموران در نخستین فرضیه، احتمالی قتل با انگیزه انتقام جویی را مطرح کردند. بررسی های این شاخه نشان داد پسر مرد صاحبخانه که از توطئه مرگبار جان سالم به در برده با یکی از بستگان همسرش اختلاف داشته است.

با کشف این سرنخ ماموران نخستین مظنون جنایت را دستگیر کردند. اما مرد جوان منکر هر گونه اطلاع از ماجرا شد و گفت مدتی است با همسرش اختلاف دارد به همین خاطر جدا از هم زندگی می کنند.

وی همچنین گفت: همسرم اختلاف شدید با خانواده قربانیان داشت و چند بار نیز آنها را تهدید کرده بود. حالاهم احتمال می دهم او دست به جنایت زده باشد.

به دنبال این اعتراف ها دستگیری زن 39 ساله در دستور کار پلیس قرار گرفت اما خیلی زود مشخص شد متهم به قتل به محل نامعلومی گریخته است. سرانجام کارآگاهان با ردیابی های ویژه تخصصی مخفیگاه وی را شناسایی و او را روز پنجشنبه 28 مهر در یک قرار صوری در شهرک راه آهن تهران – غرب تهران – دستگیر کردند.

ناهید در نخستین بازجویی ها منکر قتل شد اما در ادامه پس از مشاهده دلایل و مستندات علمی - تخصصی پلیس چاره ای جز اعتراف ندید و گفت: از مدتی قبل با یکی از پسران حبیب اختلاف داشتم به همین خاطر تصمیم به قتلش گرفتم. شب حادثه نیز با در دست داشتن اسلحه برای کشتن او به خانه شان رفتم. البته برای اینکه شناسایی نشوم نقاب زده و لباس مردانه پوشیده بودم. اما هر چه در زدم جوابم را نداد چرا که می دانست برای کشتنش آمده ام. با بلند شدن صدای فریادم ساکنان ساختمان متوجه ماجرا شدند که تصمیم به فرار گرفتم. اما همان موقع پدر و برادر مرد مورد نظرم در مسیرم قرار گرفتند که مجبور به شلیک شدم.

در ادامه تحقیقات همسر ناهید نیز در این رابطه دستگیر شد. پس از بررسی های جنائی در دادسرا و بازسازی صحنه قتل از سوی زن هفت تیرکش بازپرس پرونده برای ناهید به اتهام مباشرت در دو فقره قتل عمد قرار مجرمیت صادر کرد. همسرش نیز به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شد.

با تائید قرار مجرمیت از سوی دادستان اسلامشهر پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

زن نقابدار و شوهرش قرار است به زودی در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی محاکمه شوند.