جزئیات مسابقات روبوکاپ سال آینده/ ورود بدون کنکور برترینها به دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی موسی خانی، با اشاره به جزئیات برگزاری هفتمین دوره مسابقات ربوکاپ، افزود: این دوره از رقابت ها در 16 لیگ بزرگسال و 7 لیگ دانش آموزی 33 تیم خارجی و 326 تیم داخلی به رقابت می پردازند.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران با بیان اینکه تیمهای خارجی از کشورهای آمریکا، انگلیس، چک، هند، آلمان، برزیل، چین، پاکستان، ترکیه، یونان و مکزیک هستند، اظهار داشت: در لیگ رباتهای امدادگر واقعی20 تیم، لیگ شبیه ساز عامل امداد 13 تیم، لیگ رباتهای امدادگر مجازی 6 تیم، لیگ شبیه ساز فوتبال دو بعدی 25 تیم، لیگ شبیه ساز فوتبال سه بعدی 19 تیم، لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک 14 تیم، لیگ رباتهای انسان نما 16 تیم، در بخش رباتهای نائو 6 تیم و در لیگ رباتهای خانگی 4 تیم رقابت می کنند.



وی ادامه داد: در بخش رباتهای امدادگر این مسابقات 9 تیم در لیگ امداد ابتدایی، 37 تیم در لیگ امداد پیشرفته، 12 تیم در لیگ امداد "ب"، 3 تیم در لیگ امداد دانش آموزی، 30 تیم در لیگ رباتهای مین یاب خودکار و 25 تیم در لیگ رباتهای مین یاب دستی پذیرفته شده اند.



موسی خانی از راهیابی 20 تیم به لیگ رباتهای پرنده خبر داد و خاطر نشان کرد: این لیگ در کنار لیگ رباتهای زیردریایی که مسابقات آن در روز 16 فروردین ماه با حضور 8 تیم در استخر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می شود، اجرا خواهد شد.



حضور تیم منتخب ملی پوشان فوتبال در مسابقات روبوکاپ



رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران از حضور تیم منتخب ملی پوشان در این دوره از رقابت ها خبر داد و یادآور شد: در حاشیه هفتمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران تیم منتخب از ملی پوشان فوتبال ایران در مسابقه ای نمایشی با تیم رباتهای فوتبالیست سایز متوسط رقابت می کنند. این مسابقه نمایشی در راستای جام جهانی روباتها در سال 2050 است.



اعطای تسهیلات به تیمهای برگزیده



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین درباره تسهیلات درنظر گرفته شده برای نفرات برتر مسابقات اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی برای تیمهای اول مسابقات ربوکاپ آزاد ایران امکان ادامه تحصیل بدون کنکور را فراهم کرده است.



راهیابی تیمهای منتخب به مسابقات جهانی



موسی خانی ادامه داد: پذیرش تیم های دانش آموزی ایران در مسابقات جهانی ربوکاپ منوط به موفقیت در مسابقات آزاد ایران است.



به گفته وی مسابقات جهانی ربوکاپ سال آینده در کشور مکزیک برگزار می شود.



رفع موانع برای تامین قطعات



موسی خانی در خصوص نحوه تامین قطعات مورد نیاز برای طراحی رباتها، توضیح داد: با مساعدت رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانونی تصویب شده که براساس آن ورود قطعات مورد نیاز از ثبت سفارش بی نیاز شده است از این رو مشکل چندانی برای دسترسی و وارد کردن قطعات مورد نیاز در سطح تحقیقاتی و محدود وجود ندارد.



وی مساله اصلی در طراحی رباتها را تامین هزینه ها ذکر و ابراز امیدواری کرد که با حمایت واحدهای صنعتی از تیمها این مشکل برطرف شود.

برگزاری چهارمین سمپوزیوم ربوکاپ