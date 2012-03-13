فعالیت نوروزی 20 هزار همیار پلیس در ورامین/ جاده ها هنوز نقص دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مهدی نوفرستی شامگاه دوشنبه درحاشیه برگزاری همایش همیاران پلیس که در محل کانون ملائک آموزش و پرورش قرچک برگزار شد، گفت: این افراد از بین دانش آموزان دختر و پسر دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس شهر ورامین و قرچک آمادگی خود را برای همکاری با پلیس راهور اعلام داشته و با آغاز تعطیلات نوروز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: برای این افراد کارتهای شناسایی مخصوص صادر شده و با آغاز تعطیلات نوروز از ساعات اولیه روز، همیاران پلیس با حضور در پلیس راه شهرستان ورامین، میادین و خیابانهای اصلی شهرستان زمینه اطلاع رسانی صحیح به رانندگان و مسافران را فراهم خواهند کرد.

این مسئول بیان داشت: به همیاران پلیس فعال در تعطیلات نوروز سال 91 آموزشهای لازم راهنمایی و رانندگی ارائه شده و این افراد با ملبس شدن به لباس مخصوص در هنگام فعالیت بروشورها و کاتالوگهای آموزشی را به رانندگان ارائه خواهند داد.

جاده های ورامین هنوز نقص دارند



وی با اشاره به وضعیت جاده های مواصلاتی شهرستان ورامین به تهران ادامه داد: خوشبختانه با تعریض شدن مسیر ارتباطی تهران – ورامین از بروز بسیاری از حوادث جاده ای جلوگیری به عمل آمده ولی برخی از نواقص موجود در این مسیر که تنها در جاده ارتباطی ورامین به تهران است می تواند زمینه بروز برخی از تصادفات را فراهم کند و به همین دلیل احتیاط ضروری است.

رئیس پلیس راه شهرستان ورامین اظهار داشت: خط کشی نشدن مسیر تهران – ورامین، کمبود گاردریل کناری جاده و تکمیل نشدن وضعیت روشنایی این مسیر می تواند در ساعات پرتردد و به خصوص در شبها، حوادثی را به دنبال داشته باشد.