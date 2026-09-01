به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان سمنان در سالن جلسات این اداره کل بر ارزیابی دقیق عملکرد حوزه های قضایی استان به مثابه یک اولویت تاکید کرد و یادآور شد: نتیجه این ارزیابی ها باید ارتقای خدمت رسانی قضایی به مردم باشد.

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، از تأخیرهای بی‌جهت و فرآیندهایی که موجب اتلاف وقت مراجعان می‌شود، جلوگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی یکی از مسائل مهم و مورد تاکید است، بیان کرد: رعایت حق مردم به معنای تعجیل غیرمنطقی در رسیدگی نیست بلکه دقت، کیفیت و اتخاذ تصمیم صحیح قضایی می بایست اولویت باشد.

اکبری تصریح داشت: پایش مستمر شاخص‌های عملکردی و اصلاح فرآیندهای منجر به اطاله در مجموعه دستگاه قضایی استان سمنان به عنوان یک ضرورت مورد تاکید است.

وی افزود: نتیجه نهایی همه این اقدامات باید ارتقای کیفیت رسیدگی، کاهش زمان دادرسی و ارائه خدمت شایسته‌تر به مردم شود.