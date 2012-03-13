مراسم هفتمین روز شهادت شهدای پاکستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که جمعی از اعضای جامعه مدرسین و نمایندگان بیوت مراجع حضور داشتند سخنرانان و مداحان به زبان فارسی و اردو شهادت شهدای اخیر را گرامی داشتند.



در این مراسم که شامگاه دوشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد طلاب پاکستانی حاضر در مراسم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر تروریست این جنایات را محکوم کردند.



سخنرانان این مراسم نیز با محکوم کردن این جنایت از دولت اسلامی پاکستان خواستند تا با عاملان این جنایت به شدت برخورد کند.



حجت الاسلام شهامت از استادان حوزه نیز در این مراسم در سخنانی مقام شهید را والا‌ترین مقام دانست و گفت: دشمنان تصور نکنند با این ترور‌ها می‌توانند نور خدا را خاموش کنند اما نمی‌دانند که با این جنایات مکتب اهلبیت (ع) روز به روز در دنیا گسترده‌تر می‌شود.