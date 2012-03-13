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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

مقبلی:

نوروز بهترین فرصت برای شناساندن قابلیتهای شهرستان پاکدشت است

نوروز بهترین فرصت برای شناساندن قابلیتهای شهرستان پاکدشت است

‌پاکدشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت اظهار داشت: تعطیلات نوروز، بهترین فرصت برای شناساندن قابلیتهای مهم صنعتی، گردشگری و کشاورزی این منطقه به مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان پاکدشت افزود: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان پاکدشت آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

وی از تجهیز مدارس برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است و امسال علاوه بر فرهنگیان سایر مسافران نیز امکان اقامت در این مدارس را دارند.

گفتنی است این جلسه با حضور معاونان فرماندار و نهادهای مرتبط با ستاد تسهیلات سفر و به منظور هماهنگی کلیه دستگاههای عضو ستاد و بهره برداری از کلیه ظرفیتهای شهرستان برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی در محل فرمانداری برگزار شد. 

همچنین در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و برنامه ها را برای استقبال از مسافران نوروزی ارائه کردند.

کد مطلب 1558902

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