نوروز بهترین فرصت برای شناساندن قابلیتهای شهرستان پاکدشت است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان پاکدشت افزود: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان پاکدشت آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

وی از تجهیز مدارس برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است و امسال علاوه بر فرهنگیان سایر مسافران نیز امکان اقامت در این مدارس را دارند.

گفتنی است این جلسه با حضور معاونان فرماندار و نهادهای مرتبط با ستاد تسهیلات سفر و به منظور هماهنگی کلیه دستگاههای عضو ستاد و بهره برداری از کلیه ظرفیتهای شهرستان برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی در محل فرمانداری برگزار شد.

همچنین در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و برنامه ها را برای استقبال از مسافران نوروزی ارائه کردند.