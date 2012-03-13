انتظار فعالان بازار سرمایه حمایت بیشتر از صنایع در مجلس نهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی در همایش تبیین نقش خبرگان مالی منتخب مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار اهالی بازار سرمایه از نمایندگان منتخب مردم در مجلس، حمایت از فضای کلی اقتصاد و صنایع است و طبیعتا بازار سرمایه نیز در کنار این حمایت ها، توسعه بیشتری خواهد یافت.



وی با بیان اینکه هم اکنون در مرحله واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی قرار داریم، اظهار داشت : حفظ و صیانت از صنایع منجر به رشد بازار سرمایه خواهد شد.



سخنگوی سازمان بورس افزود : خوشبختانه مجلس به عنوان رکن قانونگذاری کشور در سال های اخیر توانسته است، نقش بسزایی را در توسعه بازار سرمایه ایفا کند.



وی با بیان اینکه بازار سرمایه تنها در بستر قانونی مناسب رشد می کند، تصریح کرد: قانون بازار اوراق بهادار بعد از 40 سال در مجلس هفتم تغییر یافت و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسید تا تحولات فراوانی در حوزه بازار سرمایه ایجاد شود.



صالح آبادی به قانون پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: ماده 99 این قانون بسترهای قانونی خوبی را برای توسعه بازار سرمایه فراهم کرده است که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت ها به خوبی بهره ببریم.



تحولات جدیدی در راه است



دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: تحولات جدیدی، سال آینده در بازار سرمایه انجام خواهد شد تا نقش این بازار در اقتصاد ملی پر رنگ تر شود.



وی حجم معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس و بورس کالای ایران در سال 90 را 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : خوشبختانه اکثر کالاهای پایه ای در بورس کالا پذیرفته شده اند به طوریکه حجم معاملات این بورس نیز امسال به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.



صالح آبادی با بیان اینکه بورس انرژی سال آینده فعالیت خود را آغاز می کند، گفت : برق و برخی از محصولات نفتی در این بورس معامله خواهد شد.



وی اضافه کرد : مباحث مربوط به ارز نیز هم اکنون در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است تا بتوان از ظرفیت های بازار سرمایه برای کمک به این مقوله استفاده کرد.



سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت : صادرکنندگان غیر نفتی علاقه مند هستند تا ارز خود را با نرخ رقابتی در بازار عرضه کنند که برای تحقق این امر نیازمند طراحی برخی سازوکارهای اجرایی دراین حوزه هستیم که سازمان بورس با همکاری بانک مرکزی درحال فراهم کردن این مقدمات است.



وی راهیابی تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به فال نیک گرفت و از آمادگی سازمان بورس برای ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان خبر داد.