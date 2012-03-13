به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سال نو و در ادامه ارسال هدایای مردم شهید پرور شهرستان ورامین برای بازسازی عتبات عالیات بیش از ۷۵ میلیون ریال هدیه به ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان تحویل شد.

این هدایا توسط نمازگزاران مساجد مختلف، هیئات مذهبی، حسینیه ها و سازمان تبلیغات اسلامی ورامین پرداخت شد.

جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان پیشوا برگزار شد

جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان پیشوا به منظور هماهنگی و تعامل دستگاههای عضو ستاد برای استقبال از مسافران نوروزی و آماده کردن زیرساختهای لازم برای حضور مسافران در این شهرستان تشکیل شد.

در این نشست 14 کمیته اداری و پشتیبانی، اطلاع ‌رسانی، رسیدگی به شکایات، امداد و نجات، بهداشت و درمان، انتظامی و امنیتی، نظارت بر صنوف، فرهنگی و هنری، حمل و نقل و خدمات جاده ‌ای، نظارت بر موسسات گردشگری، اسکان و اقامت و خدمات شهری و رفاهی تشکیل شد.