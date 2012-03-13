کمک50 میلیون یورویی قذافی به سارکوزی در انتخابات 2007

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ"، بر اساس افشاگری وب سایت "Mediapart"مدیا پارت" سارکوزی باید در مبارزات انتخاباتی دوره قبل خود در سال 2007 کمکهای مالی هنگفتی را از رهبر دیکتاتور لیبی، "قذافی" دریافت کرده باشد.

به نوشته تاگس سایتونگ این افشاگری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به چالشی برای سارکوزی تبدیل شده است. به نوشته این روزنامه آلمانی ،" سیف الاسلام قذافی" نیز قبل از دستگیری سارکوزی را تهدید به این افشاگری کرده و اظهار داشته بود که ما از باشگاه سارکوزی درخواست می کنیم که این پول را که برای تامین هزینه های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره قبل ، از قذافی دریافت کرده بود به ملت لیبی برگرداند. ما تمامی اسناد و مدارک بانکی این اقدام را در اختیار داریم.

مدیا پارت همچنین مدارکی را ارائه داده است که به دست داشتن فردی به نام "زیاد تقی الدین" در این نقل و انتقال پولی بین سارکوزی و قذافی مربوط می شود که وی در معاملات بزرگ تسلیحات و بنزین میان فرانسه و سایر کشورهای خاورمیانه وساطت می کرده است.

بر اساس اسناد ارائه شده توسط "مدیا پارت" بریس هورتفوکس" که از مشاوران سارکوزی بوده و بعدها وزیر کشور شده است نیز در این معامله پولی دست داشته و از از آن مطلع بوده است.

بر اساس اطلاعات مدیا پارت در 6 اکتبر 2005 بین وزیر کشور سابق فرانسه و کاندیدای ریاست جمهوری این کشور" نیکلا سارکوزی" و دیکتاتور لیبی هماهنگی هایی به عمل آمده که بر اساس آن به منظور تامین هزینه های انتخاباتی سارکوزی، قذافی 50 میلیون یورو به وی داده است.

این ملاقات باید توسط مشاوران سارکوزی "بریس هورتفوکس" و "کلایدگوئنت" ترتیب داده شده باشد. که البته آنها تمامی این ادعاها را رد کرده اند.

اما با این حال سارکوزی در حل حاضر با افشاگری این سایت تحقیقاتی در معرض این سوءظن قرار دارد و این مسئله مبارزات انتخاباتی وی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.