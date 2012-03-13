باد شدید توام با گرد و خاک اهواز را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، این تند باد که همراه با گرد و خاک بر اغلب شهرستانهای خوزستان حاکم شده، زندگی را برای مردم با مشکلاتی مواجه کرده به گونه ای که راه رفتن نیز در خیابانهای شهر نیز مشکل است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در خصوص این تندباد به خبرنگار مهرگفت: سرعت این تندباد 11متر بر ثانیه است و هم اکنون اغلب شهرهای استان خوزستان را درگیر کرده است.



مسعود دهملایی افزود: این وضعیت جوی حداقل تا آخر وقت امروز پایدار خواهد ماند و مردم باید مراقبتهای لازم هنگام حضور در معابر عمومی داشته باشند.



وی با بیان اینکه این گرد و غبار محلی در استان تشکیل می شود و منشا خارجی ندارد، گفت: در این صورت احتمال افزایش غلظت گرد و غبار وجود ندارد.



سازمان محیط زیست استان خوزستان نیز میزان گرد و غبار در ساعت 11صبح امروز در اهواز را 625 میکرو گرم برمترمکعب و در آبادان 649،بهبهان 245 ، ماهشهر 676 ، امیدیه 819 و دزفول را 358 میکرو گرم بر مترمکعب اعلام کرد.

