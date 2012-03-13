نتایج دور هفتم مسابقات بین المللی شطرنج در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دور هفتم از مسابقات بین المللی شطرنج یادواره سید علی اکبر ابوترابی فرد که در سالن الغدیر قزوین جریان دارد افراد برتر مشخص شدند.

در دور هفتم این رقابتها، پوریا درینی در مقابل لوگوپایچاتزه از گرجستان به نتیجه مساوی تن داد و اولگ کرنیف از روسیه توانست گایور نیکولادزه از گرجستان را شکست دهد، اصغر گلی زاده در رقابت با احسان قائم مقامی هم به نتیجه مساوی دست یافتند.

همچنین مرتضی محجوب در مقایل سارهان گولیف از آذربایجان به نتیجه مساوی تن داد، لوان پانتسولیا از گرجستان در مقابل امیر کوثرنیا مغلوب شد، داوید لامساتزه از گرجستان توانست داوید بنیدزه را مغلوب کند.

امیر عرفان هاشمی، سر داور مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور هشتم مسابقات در روز سه شنبه خبر داد و اظهارداشت: مسابقات دور هشتم تا پایان امشب به پایان خواهد رسید و نفرات برتر مشخص می شوند.

هاشمی افزود: تا پایان دور هفتم این مسابقات 62 بازی انجام شده است.

وی ضمن ابراز رضایت از میزبانی قزوین در این دوره از رقابتها تصریح کرد: خوشبختانه علیرغم این که استان قزوین برای اولین بار میزبان این رقابت های بین المللی است بخوبی توانسته این مسابقات را برگزار کند و نحوه اسکان، محل برگزاری و تامین تدارکات و امکانات مورد نیاز ورزشکاران و حمایت مالی اسپانسرهای مسابقات و نیز برنامه ریزی در حد بسیار مطلوبی است.

هاشمی یادآورشد: از رئیس هیئت شطرنج استان قزوین و مجموعه همارانشان و نیز اداره کل ورزش و جوانان استان نیز که بخوبی این رقابتها را مدیریت کردند قدردانی می کنیم.

در این دوره از مسابقات 142 شطرنج باز از کشورمان و 10 شطرنج باز از کشورهای جهان حضور دارند.