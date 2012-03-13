تعداد جابه جاییها با مترو 15 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قلی ها با بیان این مطلب اظهار کرد: استقبال شهروندان از مترو در این روزها بسیار خوب بوده و مترو تهران روزهای شلوغ و پرازدحامی را پشت سر می گذارد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی برای اجرای سنت دیرینه زیارت اهل قبور در آخرین پنجشنبه و جمعه سال تمهیدات ویژه ای درنظر گرفته است که براین اساس قطارهای فوق العاده در خط 1 مترو تهران برای جابه جایی مسافران اعزام می شوند.

قلی ها تصریح کرد: در پنج شنبه و جمعه آخرسال 15 حرکت به مجموع حرکت قطارها در خط 1 مترو تهران افزوده می شود و پیش بینی می شود در این دو روز نسبت به سایر پنج شنبه و جمعه های سال تعداد مسافران ایستگاه شاهد و بهشت زهرا حداقل دو برابر شود.

وی همچنین تصریح کرد: در روز نخست فروردین مترو تهران به صورت رایگان به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد، که امید است شهروندان برای دیدارهای نوروزی خود از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا شهر در نخست روز بهار درگیر ازدحام و ترافیک نشود.





