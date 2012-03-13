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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

تعداد جابه جاییها با مترو 15 درصد افزایش یافته است

تعداد جابه جاییها با مترو 15 درصد افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به افزایش حجم ترددها در روزهای پایانی سال تعداد جابه جای ها با مترو نیز 15 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قلی ها با بیان این مطلب اظهار کرد: استقبال شهروندان از مترو در این روزها بسیار خوب بوده و مترو تهران روزهای شلوغ و پرازدحامی را پشت سر می گذارد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی برای اجرای سنت دیرینه زیارت اهل قبور در آخرین پنجشنبه و جمعه سال تمهیدات ویژه ای درنظر گرفته است که براین اساس قطارهای فوق العاده در خط 1 مترو تهران برای جابه جایی مسافران اعزام می شوند.

قلی ها تصریح کرد: در پنج شنبه و جمعه آخرسال 15 حرکت به مجموع حرکت قطارها در خط 1 مترو تهران افزوده می شود و پیش بینی می شود در این دو روز نسبت به سایر پنج شنبه و جمعه های سال تعداد مسافران ایستگاه شاهد و بهشت زهرا حداقل دو برابر شود.

وی همچنین تصریح کرد: در روز نخست فروردین مترو تهران به صورت رایگان به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد، که امید است شهروندان برای دیدارهای نوروزی خود از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا شهر در نخست روز بهار درگیر ازدحام و ترافیک نشود.


 

کد مطلب 1559347

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