به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت، بر ضرورت احیای واحدهای راکد مانند «صدر فولاد» خرم‌آباد تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت صنعت فولاد و راه‌اندازی واحدهای راکد که نقش مهمی در حفظ اشتغال و توسعه تولید در استان دارند، گفت: این رویکرد به‌عنوان یک مشی اساسی از بدو ورود به استان، پیگیری شده است.

استاندار لرستان، ادامه داد: احیای واحدهای صنعتی راکد در بخش‌های مختلف، از سیاست‌های اساسی ما بوده و شرکت «صدر فولاد» خرم‌آباد یکی از واحدهایی است که در بیش از یک سال اخیر پیگیری‌های ویژه‌ای برای بازگشت آن به چرخه تولید، صورت‌گرفته است.

شاهرخی با اشاره به وجود اختلافات بین مالکین این واحد، گفت: بر همین اساس از ظرفیت هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت، پیگیری وزیر صنعت معدن و تجارت و تلاش‌های «هاشمی‌نیا» نماینده مردم خرم‌آباد استفاده کردیم تا این واحد نیز همچون شرکت سامان کاشی بروجرد به چرخه تولید بازگردد.

وی افزود: از اختلافات موجود بین مالکین این واحد که امکان داشت این سرمایه‌گذاری از بین برود، احساس خطر کردیم و براین‌اساس، مشکلات این مجموعه را از طریق هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت پیگیری کردیم و به‌زودی مراحل قانونی برای احیا این واحد، عملیاتی می‌شود تا مردم شاهد فعالیت دوباره این واحد در استان باشند.