مسابقات قهرمانی زورخانه ای و هنرهای فردی نوجوانان و جوانان کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و با حضور جمعی از مسئولان استان از نفرات برتر مسابقات قهرمانی مرشدی، تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی نوجوانان و جوانان کشور تجلیل و تقدیر شد.

در این دوره از مسابقات که به مدت سه روز به میزبانی کردستان برگزار شد 230 باستانی کار نوجوانان و جوانان از 22 استان کشور در رشته های مرشدی، تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی سنگ، دو میل بازی، سه و چهار میل بازی، چرخ چمنی، چرخ تیز و کباده با هم به رقابت پرداختند.

در پایان سه روز رقابت و در نهایت تیم کرمان توانست در مجموع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد و تیم های اصفهان و البرز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در پایان این رقابت ها و در رده سنی نوجوانان در بخش مرشدی علی حسین زاده از یزد اول شد و عنوان های دوم و سوم به امید براتی از البرز و امین شاه محمد پور از کرمان رسید.

در بخش کباده رده سنی نوجوانان سعید بشیری راد از همدان اول شد و علی حسین زاده از یزد و محمد سعید خراسانی از کرمان عنوان دوم و سوم را کسب کردند و عنوان های اول تا سوم دو میل بازی نیز به ترتیب به بهنام رحیمی از اصفهان، محمد رضا علویری از قزوین و فرید رضایی از تهران رسید.

در بخش سه و چهار میل بازی در رده سنی ینوجوانان ورزشکاران استانهای قزوین، تهران و اصفهان اول تا سوم شدند و مدال سلا به محمد رضا علویری رسید و مدالهای نقره و برنز هم به فرید رضایی و بهنام رحیمی اهدا شد.

در بخش تیمی زورخانه ای استانهای کرمان، کردستان و یزد عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

در این بخش چرخ چمنی به ترتیب هادی رضایی پور از البرز، آرش کارآموزیان از کرمان و ایرج رضایی از مرکزی عنوان اول تا سوم را به دست آوردند و عنوان های اول تا سوم بخش چرخ تیز به ترتیب به سید امیر حسین حاجی الحسینی از کرمان، محمد اسکندری از زنجان و هادی رضایی پور از البرز اهدا شد.

در بخش سنگ نیز الیاس کریمی بافقی از یزد عنوان اول را به دست آورد و عنوان های دوم و سوم به غلامرضا کاظمی از اصفهان و امیر نیلی از قزوین رسید.

رده سنی جوانان و در بخش مرشدی سجاد کوهکن از یزد به عنوان نخست رسید و علی صالحیان از اصفهان به همراه وحید زمانی از البرز دوم و سوم شدند.

در بخش کباده امین رضا مرادی از فارس اول شد و به ترتیب حمید رضا کربلایی از قزوین و صالح بشیری راد از همدان دوم و سوم شدند.

در بخش دو میل بازی عنوان های اول تا سوم به ورزشکارانی از استان های اصفهان، همدان و کردستان رسید و در بخش سه و چهار میل بازی ورزشکاران استانهای کرمان، همدان و کردستانی اول تا سوم شدند.

در بخش تیمی زورخانه نیز استان کردستان توانست با غلبه بر تمامی حریفان عنوان اول را به دست آورد و تیم های اصفهان و البرز نیز عنوان های دوم و سوم را کسب کردند.

در پایان سه روز رقابت تیم های اصفهان و بوشهر به عنوان تیم های اخلاق معرفی شدند.