درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 100 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: درآبانماه امسال درآمد سالانه دانشگاه 100 میلیارد تومان بوده و محقق شده است.



وی افزود: هم اکنون 35 میلیارد تومان مازاد درآمد درمانی در این دانشگاه کسب کردیم.



رنجبران با بیان اینکه سقف انتظار درآمد دانشگاه در سال گذشته 62 میلیارد بوده است، افزود: در سال گذشته این مقدار درآمد را به 127 میلیارد تومان رساندیم.



وی، از راه اندازی دو مجتمع پزشکی مشابه طوبی ساری در استان خبر داد و افزود: مرکز شفای رامسر و روبری بیمارستان امام ساری به زودی راه اندازی می شود.



معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان داشت: سالانه 300 هزار نفر در مجتمع طوبی ساری معالجه می شوند.

وی افزود: تعداد 65 پزشک فوق تخصص در این مجتمع پزشکی دولتی به بیماران خدمات ارائه می دهند.