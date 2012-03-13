درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 100 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: درآبانماه امسال درآمد سالانه دانشگاه 100 میلیارد تومان بوده و محقق شده است.
وی افزود: هم اکنون 35 میلیارد تومان مازاد درآمد درمانی در این دانشگاه کسب کردیم.
رنجبران با بیان اینکه سقف انتظار درآمد دانشگاه در سال گذشته 62 میلیارد بوده است، افزود: در سال گذشته این مقدار درآمد را به 127 میلیارد تومان رساندیم.
وی، از راه اندازی دو مجتمع پزشکی مشابه طوبی ساری در استان خبر داد و افزود: مرکز شفای رامسر و روبری بیمارستان امام ساری به زودی راه اندازی می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان داشت: سالانه 300 هزار نفر در مجتمع طوبی ساری معالجه می شوند.
وی افزود: تعداد 65 پزشک فوق تخصص در این مجتمع پزشکی دولتی به بیماران خدمات ارائه می دهند.
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