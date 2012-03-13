شرکت 40 هزار دانش آموز لرستانی در المپیاد علمی/ توزیع پیکهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم آزمون المپیاد علمی مقطع راهنمایی استان لرستان در هشت درس ریاضی، علوم تجربی، ادبیات فارسی، عربی، دینی، تاریخ، قرآن و زبان انگلیسی برگزار شد.

در این آزمون که با هدف تقویت بنیه علمی و ارزیابی تحصیلی دانش آموزان برگزار شد حدود 40هزار دانش آموز از سراسر استان شرکت داشتند.

بنابر این گزارش 15درصد شرکت کنندگان در این آزمون به مرحله سوم المپیاد که خرداد ماه سال آینده برگزار می شود راه می یابند.

برگزاری کنکورهای آزمایشی برای دانش آموزان لرستانی

سرپرست موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام استان لرستان فعالیتهای موسسه رزمندگان اسلام را درسال تحصیلی 91-90 تشریح کرد.

حسینی در این رابطه گفت: این موسسه در طول خدمت خود با برنامه های مختلف علمی آموزشی از جمله برگزاری کنکورهای آزمایشی، کنکورهای مقدماتی، المپیادهای علمی، آزمونهای پیشرفت تحصیلی، تشکیل انجمنها و مجامع علمی دانش آموزان ممتاز، تاسیس مدارس و آموزشگاههای علمی و مراکز آموزش از راه دور، تالیف و چاپ کتب و جزوات کمک آموزشی، لوح های فشرده آموزشی و ... توانسته است گام های موثری در نیل به اهداف آموزشی و سازندگی ایران اسلامی بردارد.

وی افزود: در این راستا آزمونهای علمی رزمندگان اسلام به طور میانگین هر ماه یک آزمون در مقاطع مختلف برای دانش آموزان لرستانی برگزار می شود.

فعالیت 71 هزار همیار پلیس در ایام نوروز

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد آموزش و پرورش استان لرستان از فعالیت 71هزار همیار پلیس با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی در ایام نوروز در این استان خبر داد.

جهان آرا با بیان اینکه این طرح با همکاری اداره آموزش و فرهنگ ترافیک استان اجرا می شود، گفت: 27 هزار کارت پلیس یار نوجوان، 15 هزار کارت پلیس یار جوان و 71 هزار جلد کارت همیار پلیس برای دانش آموزان شرکت کننده در این طرح صادر شده است.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد آموزش و پرورش استان همچنین ماموریت همیاران پلیس را از 27 اسفند تا 16 فروردین اعلام کرد و گفت: عمده فعالیت همیاران پلیس تذکر به خانواده های خود برای بستن کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و صحبت نکردن حین رانندگی با تلفن همراه است.

وی یادآور شد: مبلغ جریمه تعیین شده برای هر یک از تخلفات یاد شده 5 هزار تومان به صورت نقد از سوی خانواده های آنان به نفع همیاران پلیس است.

آغاز توزیع پیک های نوروزی مقاطع ابتدایی و راهنمایی

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از توزیع پیکهای نوروزی مقاطع ابتدایی و راهنمایی استان از 22 اسفند ماه خبر داد.

علی ماکنعلی در گردهمایی روساء و مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان گفت: در حال حاضر 138 هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در مدارس دخترانه و پسرانه مشغول به تحصیل هستند و برای نوروز 91 همه دانش‌آموزان پیک نوروزی دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هدف از ارائه پیک نوروزی، پر کردن اوقات فراغت و دور نشدن دانش‌آموزان از فضای آموزش و مدرسه است، گفت: با توجه به اینکه امسال شاهد تغییر کتابهای اول ابتدایی بودیم، در پیک نوروزی امسال مطالب و مباحث متناسب با کتب جدید طراحی و تدوین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین به تعطیلی زودهنگام مدارس اشاره کرد و گفت: یکی از آفتهای آموزشی که چندسالی است با مدیریت مجموعه آموزش و پرورش تقریبا برچیده شده است، تعطیلی زودهنگام مدارس در اسفندماه است.

ماکنعلی گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده امسال تا آخرین روزهای سال تحصیلی مدارس فعالیت آموزشی خواهند داشت و در این زمینه انتظار همکاری بیش از پیش اولیاء دانش آموزان را داریم.