76 درصد جمعیت روستایی گلستان از گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در آیین تقدیر از پیمانکاران شرکت افزود: همچنین 636 واحد صنعتی و 55 جایگاه C.N.G نیز گازدار شدند که اجرای این طرح ها مرهون همکاری، تلاش و کوشش مستمر پیمانکاران است.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: در سال جاری علیرغم اینکه این شرکت در راستای تأمین کالا و منابع مالی با مشکلاتی روبرو بود ولی خوشبختانه با تعامل و همکاری بسیار خوبی که پیمانکاران دارند کوچکترین خللی در روند اجرایی پروژه ها حادث نشد.

وی اظهار داشت: روند توسعه گاز رسانی رشد صعودی داشته و پروژه ها یکی پس از دیگری مورد بهره برداری قرار می گیرد و نسبت به سال گذشته توسعه گاز رسانی پیشرفت چشمگیری داشته است.

سنگدوینی در ادامه ضمن تشکر از خدمات و زحمات درخور تحسین پیمانکاران اظهار امیدواری کرد انشاءالله با تعاملات بسیار خوب فیمابین بتوانیم روز به روز بر روند توسعه گاز رسانی و خدمت رسانی به مردم شریف بیفزائیم.

گلستان 355 هزار مشترک گاز دارد.