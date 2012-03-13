استقرار سه پایگاه دریایی و یک پایگاه کوهستانی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم شعبان‌زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 36 پایگاه در قالب اجرای طرح امداد و نجات و طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی در استان بوشهر مستقر می‌شود.

وی از استقرار 18 پایگاه در مبادی ورودی شهرها و جاده‌های پرتردد استان بوشهر از 25 اسفند خبر داد و افزود: طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی با عنوان جوان، ایمنی و آرامش اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از حضور 360 نفر از اعضای سازمان جوانان این جمعیت با یک‌هزار و 200 نفر روز کاری در این طرح خبر داد و گفت: این طرح تا 14 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افزایش آگاهی مسافران در شهرها و جادههای پرتردد مهمترین هدف اجرای این طرح است که 18 پایگاه سیار، موقت و ثابت با همکاری 400 نفر در قالب یکهزار و 360 نفر روز کار مستقر می‏شود.

شعبان زاده ادامه داد: برپایی خیمه‌های نماز و توزیع 200 هزار جلد کتابچه، نقشه ، بروشور و اقلام فرهنگی میراث فرهنگی و شهرداری در این پایگاه‌ها انجام می‌شود.

وی از پیش‌بینی 18 دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات و شش خودروی نجات با تجهیزات نجات در این طرح خبر داد و گفت: سه پایگاه دریایی با سه شناور در ساحل و یک پایگاه کوهستانی در استان بوشهر مستقر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: طرح امداد و نجات نوروزی نیز بیشتر مربوط به جاده‌ها است و با هدف افزایش آمادگی و توان هلال احمر در جاده از 24 اسفند در استان بوشهر آغاز می‌شود و تا 14 فروردین سال آینده ادامه دارد.