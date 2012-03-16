پارک جنگلی سرچشمه فرخشهر جاذبه گردشگری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، فرخشهر یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد - اصفهان قرار دارد وسومین شهر استان از لحاظ جمعیتی است.

نام قدیم آن قهفرخ بوده‌ و قهفرخ برگرفته از گردنه‌ای به نام رخ در حوالی این شهر است که بعدها به فرخ‌شهر تغییر نام یافت.

این شهرزادگاه بیش از 55 شاعر وآصف قهفرخی از شاعران نامدار است و قالی و قالیچه‌های بختیاری فرخشهر مشهورند.

سرزمین چهار محال و بختیاری که فرخ شهر در آن واقع شده یکی از قدیمیترین نواحی در بردارنده ماواهای انسانی است چنانچه تپه های باستانی متعددی در آن پیدا شده که پیشینه سکونت و زندگی انسان رادر این منطقه به قبل از میلاد مسیح می رساند.

بی شک فرخشهر که همواره یکی از آبادترین وپررونق ترین نواحی چهارمحال و بختیاری بوده است نیز قدمت زیادی دارد و شواهد متعددی موید این ادعاست.

شهر فرخشهر افزون بر55 ادیب و شاعر بزرگ همچون، مقبل (830 -910 ه.ق)، سالک (1100- 1200 ه.ق)، حبیب (وفات 1200 ه.ق)، حداد (1130-1178 ه.ق)، صفائی (1272-1302 ه.ق)، آصف (1273-1339 ه. ق) و... دارد و به عنوان شهری فرهنگی در استان چهار محال و بختیاری می درخشد.

پارک سرچشمه فرخشهر با مساحتی بالغ بر۱۲۰ هزار مترمربع دارای چشمه‌ای پراز آب وفضای سبز زیبا وچشم نواز وجنگلی است.

اولین چیزی که دربدو ورود چشم هربیننده‌ای راخیره می‌سازد آب نمای زیبای این پارک که برروی استخرهای پارک قرار دارد.

اساس آبادانی وشکل گیری پارک سرچشمه فرخ شهر چشمه‌ای است که در بالای پارک قرار گرفته است، این چشمه بسیار با ارزش که درمسیر خودبرکت وزیبائی وشکوفائی را به ارمغان می‌آورد و جاذبه های دلنشینی را به وجود آورده است.

بخشی دیگری از آب چشمه پس از عبور از پارک مسیر جوی‌های شهر را طی می‌کند ولطافت وسرسبزی را به درختان وگل‌های سطح شهر هدیه می‌کند.

این پارک یکی از قدیمی ترین پارکها در استان چهار محال و بختیاری است و هرساله در فصل بهار و تابستان میزبان ورود خیل مسافران است.

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این پارک دارا بودن درختان قدیمی و کهنسال است که زیبایی خاصی به این پارک داده است.

موزه مردم شناسی شهر فرخشهر یکی دیگراز امتیازات این پارک است و این موزه در خود پارک قرار گرفته است.

شهربازی، پارکینگ، سرویس های بهداشتی مجهز و ... از ویژگیهای برتر پارک سرچشمه فرخشهر است.

مسافران نوروزی که قصد مسافرت به استان چهار محال و بختیاری دارند می توانند در ابتدای ورود به استان چهار محال و بختیاری از سمت استان اصفهان به شهر فرخشهر بیایند و پارک زیبای فرخشهر را بازدید کنند.

پارک استخر فرخشهر مناسب است برای مسافرانی که قصد چادر زدن در استان چهار محال و بختاری را دارند.

امنیت بالا به همراه امکانات ویژه از امتیازات پارک سرچشمه فرخشهر برای چادر زدن است.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر فرخشهر یکی از شهرهای تاریخی و گردشگری چهار محال و بختیاری است.

پرویز شاهقلیان بیان داشت: شهر فرخشهر چه نظر فرهنگ و داشتن شاعر و ادیب و چه از نظر تاریخی و داشتن اماکن ستنی و تاریخی دارای رتبه برتر در میان شهرهای استان چهار محال و بختیاری است.

وی افزود: فرخشهریکی از شهرهای تاریخی استان چهار محال و بختیاری است که زادگاه بسیاری از شاعران وادیبان مشهور کشور است.

شاهقلیان با بیان اینکه این شهر دارای مناطق زیبای گردشگری است، تاکید کرد: پارک سرچشمه فرخشهر یکی از زیباترین مکانهای گردشگری این شهر و استان است.

وی عنوان کرد: این پارک با وسعت بالای خود، هرساله پذیرایی مسافران زیادی از سراسر کشور و استان است.

شهردارفرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز و ورود مسافران به استان چهار محال و بختیاری، اظهار داشت: هم اکنون شهر فرخشهر آماده پذیرایی ازمیهمانان نوروزی است.

علی اصغر حاج حیدری بیان داشت: در راستای سنت زیبای خانه تکانی توسط شهروندان، شهرداری فرخشهر نیز در صدد آن است که سیمای شهر را نیز متحول سازد.

شهردار فرخشهر با تأکید بر تنظیف، زیبایی و آماده سازی شهری در آستانه سال نو، افزود: اصلاح و نوسازی مبلمان و تأسیسات شهری، شستشوی المان ها و معابر، رنگ آمیزی جداول، گل کاری و درختکاری در میادین، پارک‌های شهر، تجهیز و آماده‌سازی پارک‌ها جهت اسکان موقت میهمانان نوروزی،از جمله برنامه های این شهرداری است.

حاج حیدری تصریح کرد: ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر، پاک سازی پوسترهای زائد تبلیغاتی، ساماندهی تابلوها و علائم راهنما، سرویس دهی مناسب ناوگان حمل و نقل درون شهری، جمع آوری نخاله های ساختمانی و ... ازدیگر برنامه ها در این ایام است.

فرخشهر سومین شهر بزرگ استان چهار محال و بختیاری است که در شمال شرقی استان در قسمت شرقی رشته کوه های زاگرس و در ارتفاع 2040 متری از سطح دریا قرار دارد.

این شهر در هشت کیلومتری شهرکرد و 90 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی