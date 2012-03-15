حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام فعالیتهای بهسازی و ساماندهی بستر رودخانه قمرود، اظهار داشت: در بهسازی و ساماندهی بستر قمرود باید نقش رودخانه ای آن که همان مسیری برای عبور سیلاب است، حفظ شود.



وی یادآور شد: اقدامات بهسازی و ساماندهی این مسیر نیز باید در چهارچوب کلی این نقش صورت گیرد و سرمایه گذاری ها باید کارشناسی باشد.



احداث تاسیسات در رودخانه نباید مانعی برای عبور سیلاب باشد



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر رعایت نکاتی در زمینه سرمایه گذاری و احداث تاسیسات در بستر رودخانه قمرود، متذکر شد: این اقدامات در بستر رودخانه نباید به لحاظ فنی مانعی برای عبور سیلاب به وجود آورد.



وی با بیان اینکه برای زیباسازی بستر رودخانه باید اقدامات پایه ای انجام شود، تصریح کرد: همچنین حجم سرمایه گذاریها باید به گونه ای باشد تا هنگام جاری شدن سیلاب ضرر و زیان هنگفتی به مجموعه شهری و بیت المال وارد نشود.



محدودیت‌های مرکز شهر قم استفاده از رودخانه را غیرقابل اجتناب کرده است



بختیاری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی استفاده از بستر رودخانه به عنوان ظرفیتی در مرکز شهر قم مطرح است، یادآور شد: با توجه به محدودیت‌های مرکز شهر از جمله محدودیت های ترافیکی و توسعه و تعریض چاره‌ای به جز استفاده از بستر رودخانه قمرود وجود ندارد.



وی متذکر شد: البته نحوه استفاده و کاربری هایی که در رودخانه تعریف می شود باید موقتی باشد تا در موقع بحران آسیب‌های جانی به صفر و و ضررهای مالی به حداقل برسد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر مدیریت هزینه و مصرف سرمایه در رودخانه گفت: سرمایه گذاری‌ها باید در حد نیاز و ضرورت باشد.