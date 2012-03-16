تنگی سر؛ روستای با ویژگی بکر طبیعی/ ظرفیتی که همچنان گمنام است

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل ویژگی های طبیعی و همچنین تاریخ کهن، استان کردستان یکی از مناطق ویژه کشور در زمینه وجود آثار تاریخی و زیبایی های طبیعی است و این زیبای های تاریخی و طبیعی باعث شده است تا این استان به یکی از مناطق ویژه گردشگری در کشور تبدیل شود که هر ساله افراد زیادی به ویژه در ایام عید نوروز راهی کردستان می شوند تا از زیبایی های ویژه و منحصر به فرد آن استفاده کنند.

هر چند که تا نام یک روستای زیبا در کردستان مطرح می شود در اولین گام اسم اورامان تخت و پالنگان به ذهن متبادر می شود ولی هستند روستاهای بی شمار دیگری که نه تنها در بخش معماری خاص و زیبایی های طبیعی چیزی از اورامان کم ندارند که در صورت معرفی مناسب آنها می توانند در تنها در کشور حتی در جهان نیز شهره شوند.

در دل کوه های سر به فلک کشیده شاهو در حد فاصل شهرستان های کامیاران و سنندج و پس از پشت سرگذاشتن دره های بسیار پست و کوه های خشن و سربه فلک کشیده قدم به روستای می گذاری که اسمش تنگی سر است و مردمامی مهربان و خونگرم در دل این کوه ها زندگی می کنند که سرمای سرد و استخوان سوز زمستان را با دلهای گرم و مهربان خود به دست فراموشی می سپارند.

روستای تنگی سیر در مسیر چشمه های همیشه جاری منتهی به رودخانه سیروان قرار گرفته است و در حالی که تا آبان ماه سال جاری جزو محدوده شهرستان کامیاران بود ولی با تشکیل بخش جدید سیروان به همراه شماری از روستاهای اطراف به شهرستان سنندج الحاق شد و امروزه یکی از روستاهای پرجمعیت شهرستان سنندج به شمار می رود.

برای رسیدن به روستای تنگی سر باید از پیچ و خم های جاده های نامناسب و راهی پر از سنگلاخ عبور کنی و پس از پشت سرگذاشتن تعدادی بی نهایت پیچ و عبور از رودخانه های همیشه جاری، قدم به روستایی می گذاری که نه تنها در زمینه معماری بلکه در بخش مناظر طبیعی نیز یکی از روستاهای نمونه و ویژه در استان کردستان است.

هر چند که تاکنون مطالعات دقیقی در خصوص تاریخچه و سابقه زندگی در این روستا در استان کردستان صورت نگرفته است ولی افراد مسن ساکن در این روستا معتقدند که بیش از هزار سال قبل تاکنون مردمانی در دل این کوه ها زندگی می کردند و به همین دلیل می شود گفت که روستای تنگی سر یکی از قدیمی ترین مناطق برای محل زندگی مردمان در سالهای بسیار دور گذشته در سنندج و حتی در استان کردستان بوده است.

روایت های مختلفی نیز خصوص دلایل نامگذاری این روستا به عنوان تنگی سر نیز وجود دارد ولی تاکنون هیچ مرجع رسمی و دانشگاهی در این باره اظهار نظر نکرده است ولی گفته می شود به دلیل وجود دره های پست و کوه های سربه فلک کشیده نام این روستا تنگی سر گذاشته شده است.

جمعیت روستای تنگی سر بیش از دو هزار نفر است و بالغ بر 500 خانوار در آن زندگی می کنند و هر چند که بخش زیادی از جاده دسترسی به این روستا نامناسب است و در روزهای زیادی از فصل زمستان با بارش برف های سنگین مسدود می شود ولی ساکنان در روستای تنگی سر از امکانات اولیه همچون برق، آب، تلفن و دریافت امواج تعدادی محدود از شبکه های تلویزیونی کشور برخوردارند.

ویژگی های خاص معماری روستایی در استان کردستان که بام خانه جلویی به عنوان حیاط خانه پشتی مورد استفاده قرار می گیرد در روستای تنگی سر نیز وجود دارد و به دلیل شیب بسیار زیادی محل استقرار روستا برای رسیدن به منازل مسکونی انتهای روستا باید از تعدادی بی شمار پله عبور کرد.

هر چند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طرح هادی را در این روستا اجرا کرده است ولی عبور یک رودخانه از دل روستا و پرآب بودن آن در فصل بهار به دلیل آب شدن برف های بسیار در کوه های سربه فلک کشیده این منطقه هر سال مشکلات عدیده ای را برای ساکنان تنگی سر به وجود می آورد.

چهار طرف روستای تنگی سر از کوه های سربه فلک کشیده پوشیده شده است و به همین دلیل نیز فقط از دل این روستا می توان بخش محدودی از آسمان را به نظاره نشست و به همین دلیل حتی در روزهای گرم تابستان نیز این کوه ها باعث می شود که وضعیت هوای این روستا دلپذیر باشد.

مردم ساکن در روستای تنگی سر کرد زبان هستند و پوشش آنها همانند سایر مناطق روستایی در استان کردستان لباس محلی است و شغل اکثریت قریب به اتفاق آنها کشاورزی و دامداری است که البته به دلیل صعب العبور بودن منطقه کشاورزی کردن نیز خود مشکلات فراوانی دارد.

تنگی سر از جمله روستاهای نمونه گردشگری در استان کردستان است که البته به غیر از آمدن اسم آن در لیست سازمان های متولی حتی کوچکترین اقدامی هم برای معرفی این ظرفیت ارزشمند صورت نگرفته است و تنها اسم آن گاهی اوقات در لابلای سخنرانی های مسئولان به گوش می خورد.

هر چند که در جریان یکی از سفرهای هیئت دولت به استان کردستان نام روستای تنگی سر به عنوان منطقه نمونه گردشگری اعلام شد ولی تاکنون حتی متولیان این عرصه حتی یک بار هم راهشان به تنگی سر نخورده است چه برسد به آنکه برای توسعه و معرفی این ظرفیت در کردستان برنامه ریزی کنند.