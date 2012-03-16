اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت نابینایان و کم بینایان استان فارس با حضور مسجدی رئیس فدراسیون، دانشمند دبیر فدراسیون، هاشمی نژاد معاون توسعه امور ورزش اداره کل و سایر اعضای مجمع نمایندگان مربیان، داوران، ورزشکاران، باشگاهها و شهرستانها برگزار شد.

در این مجمع مجید نورایی پور با کسب 11 رای از مجموع 19 رای به عنوان رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان برای مدت چهار سال انتخاب شد.

عبدالله کمالی سروستانی دیگر کاندیدای احراز پست ریاست هیئت نابینایان و کم بینایان استان پنج رای بدست آورد و سه رای هم سفید به گلدان ریخته شد.

جلال الدین علوی به عنوان رئیس هیئت بوکس استان فارس انتخاب شد

مجمع انتخاباتی هیئت بوکس استان فارس با حضورناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس کشور، اردلان دبیر فدراسیون بوکس، موید مدیر کل وزرش و جوانان، شیخی رئیس هیئت و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع سید جلال الدین علوی با کسب 13 رای از مجموع 17 رای به عنوان رئیس هیئت بوکس استان برای مدت چهار سال فنتخاب شد.

علیرضا آزادی دیگر کاندیدای احراز پست ریاست هیئت بوکس استان چهار رای به دست آورد و کمال انتشاری یکی دیگر از کاندیدا انصراف خود را اعلام کرد.

مسابقات انتخابی کمیته موی تای فارس در رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می شود

مسابقات انتخابی کمیته موی تای در رده سنی جوانان و بزرگسالان در اوزان مختلف امروز 26 اسفند ماه در باشگاه شوریده شیراز برگزار می شود.

داوطلبان ضمن هماره داشتن لباس و تجهیزات ورزشی مورد نیاز مبلغ 15 هزار تومان نیز برای ورودی پرداخت کنند.

درخشش ووشو کاران فسا در مسابقات دی تانگ چوان کشور

تیم ووشو فسا در مسابقات کشوری دی تانگ چوان در شیراز موفق شد در رشته سانشو سه مقام اول و یک مقام دوم و در رشته تالو یک مقام دوم و یک مقام سوم را برای استان فارس کسب کند.

قهرمانان ووشو فسا در رشته سانشو رامین دهقان خلیلی، محسن ستاری، محمد راخم در مقام اول، محمد حسن شکر زاهدانی مقام شوم را به خود اختصاص دهند.

ستاری نیز به عنوان مربی تیم ووشو شهرستان فسا را همراهی می کرد.